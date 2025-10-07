وكيل صحة بني سويف يتفقد وحدة طب أسرة الإسكان الاجتماعي بمنطقة 77 فدانا

قام الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بجولة تفقدية إلى وحدة طب أسرة الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ77 فدانًا، بعد حصول الوحدة على اعتماد الجودة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جهار" ضمن عدد من المنشأت الصحية التى تم اعتمادها على مستوى الجمهورية، وفقًا لأحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، لتبدأ مرحلة جديدة من تقديم الخدمات الصحية المتكاملة لأهالي المنطقة.

بحضور الدكتور محمد قريبة وكيل المديرية، والدكتورة أسماء عبد الجواد مدير إدارة بني سويف الصحية، والكابتن توني عثمان ممثل المجتمع المدني وعضو مجلس أمناء مدينة بني سويف الجديدة، وعدد من مديري الإدارات بمديرية الصحة وإدارة بني سويف الصحية.

وتفقد وكيل وزارة الصحة، أقسام الوحدة المختلفة، من عيادات الأسرة، وطب الأطفال، ورعاية الأمومة والطفولة، وتنظيم الأسرة، ومعمل التحاليل، والصيدلية، للوقوف على مدى جاهزية الوحدة لتقديم الخدمة الطبية في أفضل صورة ممكنة، واطمأن على انتظام العمل وتوافر الأطقم الطبية والتمريضية، والأدوية والمستلزمات، وشدد على أهمية الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى وتطبيق السياسات العلاجية المحدثة.

وأشاد الدكتور هاني جميعة بالجهود المبذولة من قبل الفرق الطبية والإدارية العاملة بالوحدة، مؤكدًا أن ما تحقق بحصول الوحدة على اعتماد الجودة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جهار" جاء نتاج عمل جماعي وتعاون مثمر بين الإدارات المختلفة، موجهًا الشكر والتقدير لكافة الفرق الطبية التي ساهمت في الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وفي لفتة تقديرية، قام وكيل وزارة الصحة، بتكريم عدد من أعضاء الفرق الطبية والتمريضية والإداريين تقديرًا لجهودهم المخلصة في حصول الوحدة على الاعتماد، مؤكدًا أن التكريم يمثل حافزًا لبذل مزيد من الجهد والعطاء من أجل النهوض بالقطاع الصحي في المحافظة.

واختتم الدكتور هاني جميعة جولته بالتأكيد على أن الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة في وحدات طب الأسرة يمثل أولوية رئيسية لوزارة الصحة، ضمن خطة الدولة للارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الطبية.