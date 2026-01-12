التشكيل الرسمي لقمة الهلال والنصر في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي جيوس المدير الفني للنصر السعودي تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة الهلال ضد النصر المقرر لها بعد قليل علي ملعب المملكة أرينا بالرياض في قمة منافسات الجولة الـ 15 فى الدوري السعودي

ويتربع الهلال على صدارة الدوري برصيد 35 نقطة بينما يحتل النصر وصافة الترتيب برصيد 31 نقطة



وجاء تشكيل الهلال كالتالي:-

حراسة المرمى: الربيعي

خط الدفاع: متعب الحربي، حسان تمبكتي، روبن نيفيز، ثيو هيرنانديز

وسط الملعب: حمد اليامي، سيرجي سافيتش، ناصر الدوسري

خط الهجوم: مالكوم دي أوليفيرا، داروين نونيز، سالم الدوسري.

بينما جاء تشكيل النصر كالتالي:-

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: أيمن يحيى، محمد سيماكان، إينيجو مارتنيز، نواف بوشل.

الوسط: بروزوفيتش، عبد الله الخيبيري، أنجيلو مارتنيز، كومان.

الهجوم: جواو فيليكس، رونالدو.