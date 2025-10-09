الجيش الإسرائيلي يصدر تعليمات لقواته بـ «الاستعداد لأي سيناريو محتمل»

أعلن إعلام إسرائيلي، عن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ ظهر اليوم، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

قالت شبكة CNN إن الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات لقواته بـ"الاستعداد لأي سيناريو محتمل"، وذلك عقب الإعلان عن الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس بشأن المرحلة الأولى من خطة السلام.

وأوضح بيان للجيش، صباح الخميس، أن رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال إيال زامير وجّه القوات إلى “تعزيز الدفاعات والاستعداد الكامل لأي تطور”، مع الاستعداد كذلك لقيادة عملية استعادة الرهائن.

وأضاف البيان أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لتحقيق أهداف الحرب وحماية مواطني دولة إسرائيل على جميع الجبهات".

من جهته، حذّر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، الفلسطينيين من العودة إلى مدينة غزة أو الاقتراب من المناطق التي تنتشر فيها القوات الإسرائيلية في جنوب وشرق القطاع، حتى صدور تعليمات رسمية جديدة.







