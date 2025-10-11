بحضور حسين فهمى ..تفاصيل معرض الفن التشكيلى "كادرات موازية"

التقى د. "وليد قانوش" رئيس قطاع الفنون التشكيلية مع الفنان "حسين فهمى" رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى وذلك فى اطار التحضير لمعرض الفن التشكيلى "كادرات موازية"، والذى يأتى متزامنًا مع المهرجان السينمائى ويمثل ربطا بين الفن التشكيلى والسينما، والمقرر اقامته فى قاعتى "الباب" و"صلاح طاهر" - بدار الاوبرا المصرية، والمقترح افتتاحه ١٤ نوفمبر ٢٠٢٥.

المعرض يأتى فى ضوء توجيهات وزير الثقافة دكتور "أحمد هنو" ، بالاهتمام بالفنون البصرية بأنوعها و المزج بينهما عبر الفعاليات الفنية والثقافية المشتركة.

حضر الاجتماع الدكتورة سهام وهدان المسئول الفنى للمعرض، ومحمد طلعت" مستشار وزير الثقافة للفنون البصرية، وهبه صالح مساعد القيم الفنى.

وعرضت د.سهام أفكارها للعرض والمحتوى الفنى وأختيارها للفنانين المشاركين، وتم الاتفاق على التجهيزات والترتيبات واللوجستيات اللازمة للربط بين الفاعليتين.