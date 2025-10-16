قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

كيف يبرّ الابن والديه بعد خلاف؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم

بر الوالدين
إيمان طلعت

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحمد من القليوبية، قال فيه: "حصل خلاف بيني وبين والدي ووالدتي، والمشكلة كبرت، وأنا نفسي أبرّهم وأصالحهم، أعمل إيه يا مولانا؟"

وأوضح أمين الفتوى، خلال رده على أسئلة ذوي الهمم من الصم والبكم بلغة الإشارة، اليوم الخميس، أن برّ الوالدين هو أعظم القربات إلى الله تعالى، وهو الطريق الأقرب إلى الجنة.

وقال الدكتور شلبي: "الوالد والوالدة هما باب الجنة، وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾، فالله تعالى قرن بين عبادته وبين الإحسان إلى الوالدين، ليبيّن أن برّهما عبادة لا تقل عن الصلاة أو الصيام في الأجر والمكانة".

وأضاف: "لا ينبغي أن يكون هناك خلاف دائم بين الابن ووالديه، لأن من صفات البارّ أنه يسعى دائمًا للصلح، ولو كان الحق معه، فقبلة على يد الأب والأم تعيد المحبة وتفتح أبواب الرضا والبركة".

وتابع أمين الفتوى: "على الابن أن يبادر بطلب العفو والدعاء من والديه، لأن دعاء الوالدين مستجاب كما قال النبي ﷺ: «ثلاث دعوات لا تُرد، منها دعوة الوالد لولده»، فمن نال دعوة من أبيه أو أمه نال كنزًا من خيرات الدنيا والآخرة".

وأكد شلبي أن "إخفاء الحزن أو المشكلات الشخصية عن الوالدين ليس عقوقًا إذا كان الهدف هو حمايتهم من القلق أو الضرر، خاصة في كبرهم، أما إن كان الغرض هو الاستشارة والنصيحة، فلا بأس بإخبارهم، طالما لن يُصيبهم الأذى".

وقال: "برّ الوالدين لا يتوقف عند الكلمة أو المال، بل في الدعاء، واللين، والاحترام، وإدخال السرور على قلوبهم، فمن أراد رضا الله فليطلبه من رضا والديه".

بر الوالدين عقوق الوالدين الاحسان للوالدين

