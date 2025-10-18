سر غياب حكام مصر.. تشكيل اللجنة الرئيسية بالاتحاد الأفريقي الكاف كاملا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف تشكيل لجنة الحكام الرئيسية بدون تواجد أي عنصر مصرى يمثل قضاة الملاعب بالكرة المصرية.



وسبق أن شملت قائمة لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف عصام عبدالفتاح وجمال الغندور رؤساء لجنة الحكام المصرية في اتحاد الكرة.

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن السر وراء عدم تواجد أي عنصر مصري في لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف يتمثل في عدم ترشيح الجبلاية لاي عنصر مصري بمجال التحكيم باللجنة الرئيسية في الكاف.

أضاف: سيطرت علي قائمة لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف خبراء التحكيم الأفارقة ولم يتواجد سوي عنصرين فقط من دول شمال إفريقيا.

شدد علي أن الحكام المصريين لهم باع كبير في المجال التحكيمي على مستوي القارة السمراء والمحافل الدولية والعربية لافتا إلي أنهم يستحقون تواجدهم ضمن عضوية لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف.

وجاءت قائمة تشكيل لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف على النحو التالي:

الرئيس: أوليفييه سافاري (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

نائب الرئيس: فيكتور جوميز (جنوب أفريقيا)

الأعضاء

1- علي توموسانجو "أوغندا"

2- ليديا تافيسا "إثيوبيا"

3- إيناسيو كانديدو "أنجولا"

4- جاني سيكازوي "زامبيا"

5- فاتو جايا "السنغال"

6- لمغيفري بوشعاب "موريتانيا"

7- سينكو زيلي "كوت ديفوار"

8- إيرابور فيث أووجيارين "نيجيريا"

9- يحيى حدقة "المغرب:"

10- جمال حيمودي "الجزائر"

11- رينيه دانيال لوزايا جمهورية "الكونغو:"

12- مينكواند إيفاريست "الكاميرون"

ويشارك منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في المغرب نهاية العام الجاري.

ويتواجد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ضمن مجموعة ضمت منتخبات جنوب افريقيا وزيمبابوي وانجولا في بطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب.