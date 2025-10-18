قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هتدفع علشان تركن.. القبض على سايس تعدى على مواطن بالجيزة
المستشار عصام الدين فريد يعلن ترشحه لرئاسة مجلس الشيوخ
الرئيس السيسي يطلع على الموقف التنفيذي لمشروع مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي
السعر 274 جنيها.. جرعات لقاح الإنفلونزا والفئات العمرية المستهدفة وأماكن الصرف
الرئيس السيسي يوجه بالتعامل مع أية شكاوى خاصة بجودة الخدمات في المطارات بجدية
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في الطيران المدني
المخرج خالد جلال يؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ
مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب
هل يسمح بالجهر قليلاً في الصلاة السرية لمنع السرحان؟.. أمين الفتوى يرد
المدير الفني الجديد للأهلي يعقد محاضرة فنية للاعبين قبل مواجهة إيجل نوار
وزارة الدفاع الألمانية تحضر لإرسال قوة صغيرة إلى غزة
زلزال يضرب تايوان بدرجة 5.3 على مقياس ريختر
رياضة

سر غياب حكام مصر.. تشكيل اللجنة الرئيسية بالاتحاد الأفريقي الكاف كاملا

يسري غازي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف تشكيل لجنة الحكام الرئيسية بدون تواجد أي عنصر مصرى يمثل قضاة الملاعب بالكرة المصرية.


وسبق أن شملت قائمة لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف عصام عبدالفتاح وجمال الغندور رؤساء لجنة الحكام المصرية في اتحاد الكرة.

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن السر وراء عدم تواجد أي عنصر مصري في لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف يتمثل في عدم ترشيح الجبلاية لاي عنصر مصري بمجال التحكيم باللجنة الرئيسية في الكاف.

أضاف: سيطرت علي قائمة لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف خبراء التحكيم الأفارقة ولم يتواجد سوي عنصرين فقط من دول شمال إفريقيا.

شدد علي أن الحكام المصريين لهم باع كبير في المجال التحكيمي على مستوي القارة السمراء والمحافل الدولية والعربية لافتا إلي أنهم يستحقون تواجدهم ضمن عضوية لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف.

وجاءت قائمة تشكيل لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف على النحو التالي:

الرئيس: أوليفييه سافاري  (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

نائب الرئيس: فيكتور جوميز (جنوب أفريقيا)

الأعضاء

1- علي توموسانجو  "أوغندا"
2- ليديا تافيسا  "إثيوبيا"
3-  إيناسيو كانديدو "أنجولا"
4-  جاني سيكازوي "زامبيا" 
5- فاتو جايا "السنغال"
6-  لمغيفري بوشعاب "موريتانيا"
7-  سينكو زيلي "كوت ديفوار"
8-  إيرابور فيث أووجيارين "نيجيريا"
9-  يحيى حدقة "المغرب:"
10-  جمال حيمودي "الجزائر"
11-  رينيه دانيال لوزايا جمهورية "الكونغو:"
12- مينكواند إيفاريست "الكاميرون"

ويشارك منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في المغرب نهاية العام الجاري.

ويتواجد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ضمن مجموعة ضمت منتخبات جنوب افريقيا وزيمبابوي وانجولا في بطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب.

الكاف لجنة الحكام عصام عبدالفتاح جمال الغندور اتحاد الكرة

كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
جويل مردينيان
محافظ الشرقية
بورش
