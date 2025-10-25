قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

قائمة الدمرداش تكتسح المشهد.. ومشاركة قياسية تاريخية في الزهور

الدمرداش
الدمرداش
حسام الحارتي

شهدت انتخابات نادي الزهور الرياضي دورة 2025 – 2029 مشاركة قياسية من أعضاء الجمعية العمومية، وسط أجواء تنظيمية مميزة وتحت إشراف قضائي كامل، في واحدة من أكثر الانتخابات تنافسًا في تاريخ النادي بين قائمة أبناء الزهور برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، وقائمة شباب الزهور (السرنجاوي – طاحون) برئاسة المهندس وائل السرنجاوي.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار طارق بدر، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور 9378 عضوًا، بإجمالي 9175 صوتًا صحيحًا و203 أصوات باطلة، وذلك عقب إغلاق التصويت الإلكتروني الذي يُقام لأول مرة في انتخابات الأندية المصرية، في خطوة اعتُبرت نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وسهولة المشاركة.

- الدمرداش رئيسًا لولاية ثالثة للزهور

أسفرت النتائج النهائية عن فوز المستشار الدكتور محمد الدمرداش زكي مرسي العقالي بمنصب رئيس مجلس إدارة نادي الزهور الرياضي للمرة الثالثة على التوالي، بعد حصوله على 5417 صوتًا، متفوقًا على منافسيه المهندس وائل السرنجاوي (2716 صوتًا) وعصام عوض القطب (79 صوتًا).

وجرت العملية الانتخابية داخل المقر الرئيسي للنادي بمدينة نصر، في أجواء من الالتزام والانضباط، وسط حضور مكثف من أعضاء الجمعية العمومية الذين حرصوا على المشاركة في اختيار مجلسهم الجديد، بما يعكس حيوية المشهد الديمقراطي داخل الأندية الرياضية المصرية.

- النتائج التفصيلية لانتخابات مجلس إدارة نادي الزهور

نائب الرئيس

فاز المستشار إيهاب علي أحمد الشريطي بمنصب نائب الرئيس بـ 4793 صوتًا، متقدمًا على المستشار الدكتور عمرو طاحون (3037 صوتًا).

أمين الصندوق

حسم المحاسب علي أحمد عادل المنصب بعد حصوله على 3938 صوتًا.

أمين الاستثمار

نال المهندس أحمد أسامة عبد العال حسن ثقة الجمعية العمومية بـ 5382 صوتًا، في فوز واضح يعكس دعم القائمة بالكامل.

أعضاء مجلس الإدارة فوق السن (6 مقاعد)

فاز كل من:

1. د. أيمن محمد بيرم


2. اللواء د. مهندس حازم حسن


3. المهندس محمد عبد السلام


4. ياسر محمد حفني


5. رنا كمال فوزي


6. المهندس مصطفى معوض تعلب

عضوية تحت السن (مقعدين)

1. الدكتورة آية شريف متولي عبد الهادي


2. المهندس علي إسماعيل عبد الغفار

عضوية فرع التجمع الخامس (مقعدين)

1. الدكتورة نشوى محمد فاروق النحاس


2. اللواء دكتور عمرو عبد العزيز السيد

- تشكيل مجلس الإدارة الجديد لنادي الزهور (2025–2029)

الرئيس: المستشار الدكتور محمد الدمرداش

نائب الرئيس: المستشار إيهاب الشريطي

أمين الصندوق: المحاسب علي عادل

أمين الاستثمار: المهندس أحمد أسامة

أعضاء فوق السن: د. أيمن بيرم – اللواء د. مهندس حازم حسن – المهندس محمد عبد السلام – ياسر حفني – رنا فوزي – المهندس مصطفى تعلب

تحت السن: د. آية شريف – م. علي إسماعيل عبد الغفار

فرع التجمع الخامس: د. نشوى النحاس – اللواء د. عمرو عبد العزيز

- مشهد انتخابي يعكس الثقة والاستقرار في الزهور

أكدت النتائج اكتساح قائمة المستشار محمد الدمرداش بشكل كامل، في تأكيد واضح على ثقة الجمعية العمومية في استمرار مسيرة التطوير داخل النادي، الذي شهد في السنوات الماضية طفرة في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والرياضية.

