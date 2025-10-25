وزير الخارجية: مشاركة تركيا أساسية في جهود التعافي وإعادة الإعمار بغزة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أهمية التنفيذ الكامل لبنود اتفاق شرم الشيخ، مشددًا على أنه يضمن وقف إطلاق النار بشكل دائم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة دون أي عوائق.

تثبيت الاتفاق لإنهاء الحرب وتحقيق الأمن الإقليمي

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تثبيت اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدًا أن ذلك يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

مشاركة تركيا في مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار

وأعرب الوزير عن تطلع مصر لمشاركة تركيا الفاعلة في المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة، المقرر انعقاده في القاهرة الشهر المقبل، مشددًا على أهمية التعاون الدولي لدعم جهود التنمية والإغاثة في القطاع.