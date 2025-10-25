كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

كشفت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان عن إصابتها بتمدد الأوعية الدموية في الدماغ، وذلك خلال عرض الموسم السابع من برنامجها الواقعي The Kardashians على منصة “هولو”.

وأوضحت كيم أن التشخيص جاء وسط ضغوط حياتية كبيرة، شملت طلاقها، ودراستها للقانون، وإدارتها لأعمالها، إلى جانب مسؤولياتها الأسرية.

ويُعد تمدد الأوعية الدموية الدماغية حالة ناتجة عن ضعف جدار أحد الشرايين، مما يؤدي إلى انتفاخه بشكل غير طبيعي، وقد يسبب نزيفًا دماغيًا في حال تمزقه.

ويشير الأطباء إلى أن ارتفاع ضغط الدم والتدخين والتاريخ الوراثي من أبرز عوامل الخطر المؤدية لهذه الحالة.

