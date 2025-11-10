فيلمنج: الأمم المتحدة تركز على مساعدة الأطفال في غزة من خلال يونيسيف وأونروا

قالت ميليسا فيلمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، إنّ نظام الأمم المتحدة بأكمله يركز على مساعدة الأطفال في غزة، وبخاصة منظمة يونيسيف ووكالة أونروا على الأرض، موضحة: "كانت أونروا مسؤولة عن تعليم الأطفال، وقد أعادت تنظيم صفوفها بالفعل، وبدأت بإنشاء مراكز تعليمية في أماكن مؤقتة ليكون للأطفال مكان آمن للذهاب إليه".

وأضافت " ميليسا فيلمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة"، في حوارها مع الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نأمل أن يكون آمنا، لأن المدارس -نفسها- كانت أهدافا أيضا حتى يتمكنوا من استئناف التعليم.. نحن نركز كثيرا، فقد انتشر سوء التغذية على نطاق واسع، فالأطفال يتضورون جوعا، لذلك يركز برنامج الأغذية العالمية على إعادة تغذيتهم بطريقة مسؤولة وتزويد الأطفال بالعناصر الغذائية التي يحتاجونها لاستعادة صحتهم تدريجيا ليصبحوا بصحة جيدة من جديد".

وحول الحملات المتعلقة بالتطعيمات والتغذية وغيرها، وموعد فتح إسرائيل المعابر من الجانب الفلسطيني بشكل دائم للسماح بدخول مزيد من المساعدات للأطفال والمدنيين، قالت ميليسا فيلمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، ان : "لقد بدأت إسرائيل في السماح بدخول المزيد من المساعدات لكننا ما زلنا نقول إن ذلك غير كافٍ، ومع ذلك تقوم الأمم المتحدة حاليا بعمليات توزيع مساعدات، واستأنفنا تشغيل المخابز، وأصبح بإمكاننا الدخول إلى المجتمعات المحلية لضمان وصول المساعدات إلى الناس بكرامة دون الاضطرار إلى السير لمسافات طويلة وتعريض حياتهم إلى الخطر من أجل الحصول على صندوق الطعام".