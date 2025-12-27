كبار السن يتقدمون المشهد الانتخابي في جولة الإعادة بدائرة الرمل

شهدت إحدى لجان الاقتراع بدائرة الرمل شرق الإسكندرية، اليوم السبت، مشهدًا إنسانيًا مؤثرًا عكس تمسك المواطنين بحقهم الدستوري في المشاركة السياسية، حيث حرص مسن على الحضور إلى مقر لجنته الانتخابية متكئًا على عصاه للإدلاء بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل.

ولاقى المشهد تفاعلًا من المتواجدين داخل اللجنة، في ظل تنظيم ملحوظ وتيسيرات مقدمة للناخبين، خاصة كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة، بما يضمن أداء العملية الانتخابية في أجواء يسودها الانضباط والالتزام.

وتأتي مشاركة كبار السن ضمن مؤشرات الإقبال التي تشهدها لجان دائرة الرمل خلال جولة الإعادة، وسط متابعة من الجهات المعنية وتأمين كامل لمحيط اللجان، بما يحقق انتظام سير العملية الانتخابية.

وتضم دائرة الرمل لجنة عامة واحدة تشرف على العملية الانتخابية، إلى جانب 47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية موزعة على نطاق قسمي شرطة رمل أول ورمل ثان.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية 744 ألفًا و824 ناخبًا، لهم حق الإدلاء بأصواتهم لاختيار أحد المرشحين المتنافسين خلال يومي 27 و28 ديسمبر 2025.