سرايا القدس تعلن العثور على جثة أسير إسرائيلي جنوب خان يونس

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أمس الاثنين، أنها عثرت على جثة أحد أسرى الاحتلال الإسرائيلي خلال عمليات بحث وحفر في مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي جنوب خان يونس في قطاع غزة.

وجاء في بيان أصدرته سرايا القدس أنها “عثرت اليوم على جثة أحد أسرى العدو، ويتم استكمال إجراءات تسليمها وفق البروتوكولات المعمول بها.”

وتأتي هذه الخطوة في سياق مفاوضات مستمرة لإتمام صفقة تبادل أسرى، تجمع بين فصائل المقاومة من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.

بعض التقارير تشير إلى أن هذه الجثة قد تكون جزءًا من السلسلة المتبقية من جثامين الإسرائيليين المحتجزين أو المفقودين في قطاع غزة، وسط تبقى ملفات حساسة تتعلق بهويات الأسرى والجثث.

في المقابل، يُشير مراقبون إلى أن هذا الإعلان يضغط على الجانب الإسرائيلي لتسريع إجراءات التبادل، خاصة مع بقاء عدة جثامين أسيرات لدى المقاومة. هذا من شأنه أن يغيّر ديناميات التفاوض، لا سيما في ضوء وجود بروتوكولات وشروط فنية ولوجستية لتسليم الجثامين عبر وسطاء مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُعلن فيها فصائل مقاومة مثل سرايا القدس أو كتائب القسام عن العثور على جثث أسرى إسرائيليين. فعلى سبيل المثال، أعلنت كتائب القسام مسبقًا عن عثورها على رفات أسير في حي “التفاح” بغزة، وأشارت إلى صعوبات في عملية الاستخراج نتيجة تصعيد عسكري من قبل إسرائيل، وفقا للمركز الفلسطيني للإعلام.

ومن المهم التأكيد على أن هذا النوع من الإعلان يحمل أبعادًا رمزية وسياسية مهمة: فهو يؤكد قدرة الفصائل المقاومة على متابعة ملف الأسرى والجثامين رغم التحديات، كما يرسل رسالة قوية إلى الوسطاء والدول الضامنة بأن تسليم الجثث لا يزال أولوية، وأن التبادل يجب أن يتم “لكل شبر من الأرض” كما تؤكد بعض بيانات الفصائل.

وحتى الآن، لم تُفصح سرايا القدس عن هوية الأسير المتوفى أو أي معلومات طبية أو ظروف موته، وهو ما يرفع التساؤلات حول ما إذا كان الوفاة قد حصلت تحت الاحتجاز أو خلال ظروف أسرية، وما إذا كان الجثمان من بين الجثامين التي طال انتظار استعادتها.

ويُنتظر أن تشهد الساعات القادمة تطورات في ملف التبادل، خاصة مع دعوات من أطراف دولية لتسريع عملية تسليم الجثامين، واختبار ما إذا كان هذا الاكتشاف سيُمهد لتقدم في الصفقة أم يعيد التوتر إلى طاولة التفاوض.