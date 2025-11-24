قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
خدمات

كم ستكون تعريفة السيارة البديلة للتوك توك في محافظة الجيزة؟

عبد العزيز جمال

كشف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن قرب الإعلان عن التعريفة الرسمية لتشغيل السيارة كيوت بديلة للتوك توك، مؤكّدًا أن التعريفة ستكون أقل بكثير من تكاليف التاكسي التقليدي وقريبة من تكلفة استخدام التوك توك، بما يحقق خدمة حضارية وآمنة بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.
 

كم ستكون تعريفة السيارة البديلة للتوك توك في محافظة الجيزة؟

رقابة فورية لضمان نجاح المنظومة

أوضح المحافظ أن المحافظة حريصة على تطوير منظومة النقل الخفيف بما يعزز الانضباط المروري ويضمن السلامة، مشيرًا إلى أن فرق المتابعة الميدانية ستراقب التطبيق مباشرة وتدخل عند الحاجة لمعالجة أي ملاحظات لضمان نجاح التجربة وتحقيق أهدافها في تحسين المظهر الحضاري للجيزة.

مواصفات المركبة البديلة للتوك توك

تتمثل المركبة البديلة في سيارة صغيرة قادرة على الحركة في الشوارع الضيقة، وتعمل بالغاز الطبيعي أو البنزين، وتقطع مسافة تصل إلى 550 كم بخزان واحد، كما أنها مرخصة رسميًا كسيارة أجرة من خلال الإدارة العامة للمرور، ما يضمن تسجيل جميع بيانات السائق والمركبة ومكان تواجدها.

حوافز مالية لأصحاب التوك توك

أوضح محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، أن المحافظة ستقدم حوافز لأصحاب التكاتك لاستبدال مركباتهم بالسيارة الجديدة، حيث سيتم رد مبلغ 10 آلاف جنيه لكل مشتري بعد استكمال إجراءات الترخيص وتسلم الرخصة، بالإضافة إلى دعم يصل إلى 1000 جنيه في رسوم الترخيص، ليصل إجمالي المبالغ المستردة إلى نحو 11 ألف جنيه.

مراحل التطبيق وأماكن البداية

أشارت المحافظة إلى أن المنظومة ستطبق تدريجيًا، بدءًا من أحياء الهرم والعجوزة ومدن أكتوبر وحدائق أكتوبر، تمهيدًا لتقييم التجربة قبل تعميمها على باقي قطاعات الجيزة. ويأتي هذا ضمن خطة الإحلال التدريجي لاستبدال التوك توك بسيارات حضارية صديقة للبيئة وآمنة.

سيارة باجاج كيوت تباع بسعر 195 ألف جنيه

مميزات السيارة كيوت

تتمثل أهم ميزات السيارة كيوت في أنها تسع أربعة أفراد، وتتميز بقدرتها على التنقل داخل الشوارع الضيقة، وتعمل بمحرك رباعي الأشواط بسعة 217 سي سي وقوة 13 حصانًا، وتصل سرعتها القصوى إلى 70 كم/ساعة.

 كما تبلغ أبعادها 2752 مم طولًا، و1312 مم عرضًا، و1652 مم ارتفاعًا، مع قاعدة عجلات 1925 مم وخلوص أرضي 180 مم، وتأتي بأربعة عجلات وأحزمة أمان للركاب.

سعر السيارة كيوت بديل التوك توك

أكدت المحافظة أن سعر السيارة كيوت لن يتجاوز 200 ألف جنيه، مما يجعلها أرخص بديل حضاري وآمن للتوك توك، مع توفير برامج تمويل وتسهيلات سداد للراغبين في الانضمام إلى المنظومة الجديدة.

تعريفة ثابتة ولون موحد لكل حي

أوضح المحافظ أنه سيتم تحديد تعريفة ثابتة للمركبات الجديدة، مع تخصيص لون موحد لكل حي ومدينة لتسهيل التعرف على المركبات ومراقبتها، ما يضمن تحقيق سيطرة أفضل وتنظيم حركة المركبات داخل الشوارع.

أهداف المنظومة الجديدة

تهدف الجيزة من خلال هذه المنظومة إلى تحسين السيولة المرورية، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل المشاكل الناتجة عن التوك توك، مثل ازدحام الشوارع وغياب البيانات الرسمية عن السائقين والمركبات، بما يسهم في بيئة نقل حضارية وآمنة.

خطوات الانتقال للمنظومة

تشمل المنظومة الجديدة توفير سيارات بديلة، برامج تمويلية لتسهيل الحصول على المركبة، دعم مالي عند استبدال التوك توك، ورقابة دقيقة من فرق المحافظة لضمان الالتزام بالتعريفة والمواصفات، ما يعزز الإقبال على التحول للنموذج الحضاري الجديد.

بديل للتوك توك السيارة كيوت كيوت سعر السيارة كيوت بديل التوك توك مميزات السيارة كيوت محافظ الجيزة استخدام التوك توك

