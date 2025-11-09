بنك ناصر الاجتماعي يدعم مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر بـ10 ملايين جنيه

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي عن دعم بنك ناصر الاجتماعي لمستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة بمحافظة الأقصر بمبلغ 10 ملايين جنيه.

جاء ذلك خلال الزيارة التي أجرتها وزيرة التضامن الاجتماعي لمحافظة الأقصر اليوم الأحد ، واستهلتها بتفقد مستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة، حيث رافقها خلال الزيارة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، والدكتورة صابرين عبدالجليل رئيسة جامعة الأقصر.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور أروقة المستشفي، الذي يعتبر أحد المستشفيات الرائدة فى تقديم خدمة طبية شاملة في علاج السرطان في مصر، وصمم لتقديم أفضل الخدمات الطبية بأعلى مستوى من الجودة والراحة للمرضى.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي على لقاء المرضى المترددين على المستشفى واستمعت لآرائهم في مستوى الخدمة المقدمة لهم من قبل المستشفي، والاطمئنان على توافر كافة الخدمات المقدمة لهم.

وأطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على الخدمات المقدمة داخل المستشفى الذي يستخدم نهجاً متطورًا في تقديم الرعاية للمرضى من خلال أحدث الخدمات الطبية وأحدث التقنيات المعروفة فى مجال تشخيص وعلاج المرضى الذين يعانون من الأورام غير الحميدة.

ورافق وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الزيارة كل من الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، و هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، و محمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات.