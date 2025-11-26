النيابة العامة بالإسكندرية تعاين موقع العقار المنهار جزئيًا بكرموز

تفقد فريق من النيابة العامة بالإسكندرية، عقار كرموز المنهار من الداخل، حيث استمعت النيابة إلى شهود العيان فى الواقعة وسبب انهيار الأسقف الداخلية للعقار، بالإضافة إلى معرفة تفاصيل العقار من الحى والأجهزة التنفيذية.

وقد شهد شارع النيل في كرموز في الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، انهيارا داخليا بعقار مكون من 4 طوابق، ما تسبب في إصابة 3 مواطنين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وتبين أن العقار صادر له قرار ترميم منذ عام 2018، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض علي جهات التحقيق.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من شرطة النجدة يفيد بسقوط جزئي بعقار قديم بشارع النيل بمنطقة كرموز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية، وتبين إصابة 3 مواطنين في انهيار جزئي بعقار بشارع النيل وإنقاذ 5 أشخاص.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.