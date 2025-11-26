قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التضامن: منتدى مستشفى أهل مصر حدث علمي غير مسبوق بمصر والشرق الأوسط
انطلاق 89 مدرسة جديدة العام المقبل بشراكة تاريخية مع إيطاليا.. ننشر تفاصيلها وتخصصاتها
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية
الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تعزيز التعاون المشترك
البرهان: لا سلام في السودان إلا بتفكيك ميليشيا المتمردين
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025
طوال العام.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطلق احتفالات America250
زاد العزة 81.. قافلة جديدة تحمل 10 آلاف طن مساعدات و90.000 قطعة ملابس شتوية لـ غزة
مدبولي: الهيئة العامة للرعاية الصحية قدمت أكثر من 100 مليون خدمة طبية بـ6 محافظات
هل تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالاستقالة؟.. شوبير يوضح
الرقابةالمالية: 954 مليار جنيه تمويلات ممنوحة من الجهات الخاضعة للهيئة في 9 شهور
مدبولي ونظيره الجزائري يترأسان اجتماع اللجنة العليا المشتركة
تكنولوجيا وسيارات

لأول مرة .. سيارات دفع رباعي وبيك أب من سكوت موتورز

سكوت
سكوت
عزة عاطف

مع اقتراب موعد الإنتاج، أعلنت Scout Motors رسميًا عن الانتهاء من تصميم طرازاتها الجديدة من الـSUV والبيك أب، مع إجراء تعديلات طفيفة فقط مقارنة بالنماذج الأولية. هذه الخطوة تعكس التوجه الجاد لإحياء العلامة الكلاسيكية بروح حديثة تجمع بين التصميم التراثي والتقنيات الكهربائية المتقدمة.

ظهور مباشر في معرض لوس أنجلوس للسيارات

قدّم زوار معرض لوس أنجلوس للسيارات هذا العام نظرة قريبة على النسخ شبه النهائية، حيث عرضت سكوت مركباتها على المنصة لتُظهر كيف حافظت على الخطوط الأساسية المستوحاة من الماضي، مع تحسينات دقيقة في الواجهة الأمامية والخلفية لجعلها أكثر جاهزية للإنتاج.

بداية التصنيع في 2026 بمصنع ساوث كارولينا

أكدت الشركة أن عمليات التصنيع المبدئية ستنطلق في عام 2026 داخل منشأتها الجديدة في ولاية ساوث كارولينا، وهو مشروع استثماري ضخم يهدف إلى إعادة العلامة إلى الطرق الأمريكية بإنتاج محلي كامل وخطط توسع مستقبلية.

تشابه كبير بين النماذج الاختبارية والإنتاجية

بعد الكشف الأخير، أصبح واضحًا أن التصميم النهائي للمركبات لا يختلف كثيرًا عن النماذج التي ظهرت سابقًا، حيث احتفظت سكوت بالهيكل الصندوقي والشخصية القوية المستوحاة من سياراتها الكلاسيكية. التعديلات كانت محدودة وتتمثل في تحسينات انسيابية وأجزاء صغيرة لضمان مطابقة المعايير الإنتاجية.

خيارات دفع كهربائي وممتد المدى

واحدة من أهم ميزات المشروع الجديد هي تقديم خيارين في منظومة الدفع:
نسخة كهربائية بالكامل تستهدف العملاء الباحثين عن قيادة خالية من الانبعاثات، ونسخة بمدى ممتد تعتمد على بطارية ومحرك احتراق صغير لزيادة نطاق السير، وهي خطوة ذكية تهدف لجذب فئات أوسع من المستخدمين غير الجاهزين للانتقال الكامل إلى السيارات الكهربائية.

خطوة جديدة لإحياء علامة كلاسيكية

مع دخول مرحلة الإنتاج واقتراب وصول النماذج النهائية إلى العملاء، يبدو أن سكوت تسعى إلى مزيج بين الأصالة والحداثة، مقدمة سيارات تعكس الطابع المتين المعروف عن العلامة مع أحدث التقنيات الكهربائية.

سكوت موتورز سيارات كهربائية بيك أب سكوت معرض لوس أنجلوس إنتاج السيارات الكهربائية

