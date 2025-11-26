قائمة بيراميدز لمواجهة باور ديناموز الزامبي في دوري أبطال أفريقيا

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة اللاعبين التي تغادر ظهر اليوم، الأربعاء، القاهرة متجهة إلى زامبيا، استعدادًا لمواجهة فريق باور ديناموز ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز، حامل لقب البطولة، ضيفًا على بطل زامبيا في السادسة من مساء السبت المقبل، على ملعب ليفي موانواسا بمدينة ندولا، في لقاء يسعى خلاله الفريق المصري لتحقيق فوزه الثاني على التوالي وتأمين صدارة المجموعة الأولى.

وكان بيراميدز قد افتتح مشواره في دور المجموعات بانتصار كبير على ريفرز يونايتد النيجيري بثلاثة أهداف دون رد، ليتصدر المجموعة الأولى ويضع نفسه في موقف قوي قبل مواجهة بطل زامبيا.

وجاءت قائمة بيراميدز للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – محمود جاد – زياد هيثم.

خط الدفاع: علي جبر – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد حمدي – كريم حافظ – محمد الشيبي – طارق علاء – أسامة جلال.

خط الوسط: بلاتي توريه – وليد الكرتي – أحمد عاطف قطة – إيفرتون داسيلفا – أحمد توفيق – محمود دونجا – محمود زلاكة – محمد رضا بوبو – مصطفى زيكو – عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي – دودو الجباس – مروان حمدي.