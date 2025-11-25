القطاعات الرابحة والخاسرة بالبورصة المصرية بختام تعاملات اليوم

شهدت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية تباينًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث ارتفعت عدة قطاعات في مقدمتها قطاع البنوك الذي واصل أداءه الإيجابي بدعم من تحركات شرائية محدودة، إلى جانب قطاع خدمات النقل والشحن الذي سجل ارتفاعًا أيضًا، إضافة إلى قطاع الخدمات التعليمية الذي حقق صعودًا طفيفًا مع تحسن شهية المستثمرين تجاه أسهم الخدمات.

وفي المقابل، سيطرت التراجعات على غالبية القطاعات، إذ سجلت قطاعات الموارد الأساسية والرعاية الصحية والأدوية والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات انخفاضًا جماعيًا. كما تراجع أداء قطاعات العقارات والسياحة والترفيه والإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الأغذية والمشروبات والتبغ والطاقة والخدمات المساندة، وسط ضغوط بيعية وتأثر بعض الأسهم بحركة جني الأرباح.

وامتدت التراجعات أيضًا إلى قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية والمقاولات والإنشاءات الهندسية والمنسوجات والسلع المعمرة ومواد البناء، إضافة إلى قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف الذي سجل أداءً متذبذبًا مائلًا للانخفاض.

ويعكس التباين حالة الحذر التي تسيطر على تعاملات المستثمرين، مع استمرار عمليات إعادة هيكلة المحافظ وانتظار محفزات جديدة تدعم تحركات السوق خلال الجلسات المقبلة.



