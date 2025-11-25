قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يعرض مليون ونصف دولار على «ديانج» .. وتجديد العقد قريبًا
الأرجنتين تفتح سفارتها بالقدس.. و«ميلي» يعلن زيارته لإسرائيل في 2026
هل بر الوالدين وصلة الأرحام تزيد في الرزق والعمر؟.. علي جمعة يجيب
«الكاف» يهنئ حكيمي بعد تتويجه.. والنجم المغربي يطمئن جماهيره قبل البطولة
أحمد مكي يشارك في مسلسل «كارثة طبيعية» مع محمد سلام في الحلقة الأخيرة
متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ
تبدأ من 27 جنيهًا .. أسعار الزيوت في منافذ وزارة التموين
رئيس المتحف الكبير متحدث رئيسي ضمن فعالية ثقافية بمنظمة اليونسكو
ترامب: لا تزال هناك بعض الخلافات وأتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين
غرامات مالية وإيقافات.. اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الاتحاد والأهلي بعد أزمة نهائي دوري المرتبط
بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة
أزمة نهائي دوري المرتبط .. الاتحاد السكندري يكشف التفاصيل الكاملة
القطاعات الرابحة والخاسرة بالبورصة المصرية بختام تعاملات اليوم

البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح

شهدت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية تباينًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث ارتفعت عدة قطاعات في مقدمتها قطاع البنوك الذي واصل أداءه الإيجابي بدعم من تحركات شرائية محدودة، إلى جانب قطاع خدمات النقل والشحن الذي سجل ارتفاعًا أيضًا، إضافة إلى قطاع الخدمات التعليمية الذي حقق صعودًا طفيفًا مع تحسن شهية المستثمرين تجاه أسهم الخدمات.

وفي المقابل، سيطرت التراجعات على غالبية القطاعات، إذ سجلت قطاعات الموارد الأساسية والرعاية الصحية والأدوية والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات انخفاضًا جماعيًا. كما تراجع أداء قطاعات العقارات والسياحة والترفيه والإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الأغذية والمشروبات والتبغ والطاقة والخدمات المساندة، وسط ضغوط بيعية وتأثر بعض الأسهم بحركة جني الأرباح.

وامتدت التراجعات أيضًا إلى قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية والمقاولات والإنشاءات الهندسية والمنسوجات والسلع المعمرة ومواد البناء، إضافة إلى قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف الذي سجل أداءً متذبذبًا مائلًا للانخفاض.

ويعكس التباين حالة الحذر التي تسيطر على تعاملات المستثمرين، مع استمرار عمليات إعادة هيكلة المحافظ وانتظار محفزات جديدة تدعم تحركات السوق خلال الجلسات المقبلة.


 

