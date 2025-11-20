تباين أداء البورصة المصرية وسط جني أرباح وتداولات تتجاوز 19 مليار جنيه

شهدت البورصة المصرية في ختام تداولات اليوم الخميس، نهاية الأسبوع، حركة متباينة بين مؤشرات السوق، حيث ضغطت عمليات جني الأرباح على أداء الأسهم القيادية لتدفع المؤشر الرئيسي للانخفاض، مقابل صعود مؤشري إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضخمة بلغت 19.4 مليار جنيه، فيما فقد رأس المال السوقي نحو 2 مليار جنيه.

أداء المؤشرات

تراجع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.51% ليغلق عند 40302 نقطة.

انخفاض مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.52% إلى 49981 نقطة.

تراجع مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.51% ليصل إلى 18210 نقاط.

صعود مؤشر EGX35-LV منخفض التقلبات بنسبة 0.22% مسجلًا 4494 نقطة.

ارتفاع مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.28% عند 12300 نقطة.

صعود مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.16% ليسجل 16293 نقطة.

ارتفاع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05% ليغلق عند 4295 نقطة.

قيمة التداولات بلغت 19.4 مليار جنيه مدفوعة بصفقة على أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات.

خسارة رأس المال السوقي نحو 2 مليار جنيه ليغلق عند 2.874 تريليون جنيه.