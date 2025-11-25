صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، في منتصف الأسبوع، على موجة صعود جماعية للمؤشرات، لتعوض جانبًا من خسائر جلسة أمس التي شهدت تراجعات ملحوظة.

وسجل مؤشر «إيجي إكس 30» الرئيسي ارتفاعًا بنسبة 0.85% ليصل إلى 40,061 نقطة، فيما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.81% مسجلًا 49,662 نقطة.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.83% ليبلغ مستوى 18,099 نقطة، بينما حقق مؤشر EGX35-LV ارتفاعًا طفيفًا قدره 0.16% ليصل إلى 4,499 نقطة.

وفي سوق الأسهم المتوسطة والصغيرة، زاد مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.19% مسجلًا 12,405 نقطة، كما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.35% ليصل إلى 16,405 نقطة.

أما مؤشر الشريعة الإسلامية فقد ارتفع بنسبة 0.29% مسجلًا 4,257 نقطة، في حين خالفه مؤشر تميز الاتجاه العام وتراجع بنسبة 0.26% ليهبط إلى 18,237 نقطة.