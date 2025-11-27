وزير الخارجية: مسار لتعزيز العلاقات بين مصر والإتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، "ناقشت مع مفوضية الإتحاد الأوروبي العديد من الملفات حول العديد من القضايا التي تهم، تحديدا الأوضاع الكارثية فى قطاع غزة، والسودان.

وأضاف خلال كلمته اليوم بمؤتمر صحفي مع المفوضية الأوروبية: “تحدثنا عن أزمات إنسانية أخري فى المنطقة، على رأسها سوريا فى المنطقة العربية والقارة الإفريقية، وهناك مسار لتعزيز العلاقات بين مصر والإتحاد الأوروبي”.

وتابع: “تناولنا من خلال مباحثاتنا اليوم الأعباء الجثيمة التي تتحلمها مصر نتيجة للأزمات الجيوسياسية فى المنطقة، إذ تمثل ظاهرة الهجرة الغير شرعية تحديا مشتركا، كما أتفقنا على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين".