وزير الخارجية: مباحثاتنا الأخيرة مع أوروبا تناولت أوضاع غزة.. وزيارة لشمال سيناء غدًا
مفوضة الاتحاد الأوروبي: مصر قامت بدور كبير فى إدارة أزمة قطاع غزة
معدل نمو 5.3% لأول مرة منذ 3 سنوات.. مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الأول
تركيا تحذر من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ولبنان
التنظيم والإدارة تبحث نقل الخبرات المصرية لسيراليون في مجال الإصلاح الإداري
قبل الإعلان الرسمي.. ماذا تحتاج القائمة الوطنية بالقاهرة وشرق الدلتا للفوز بانتخابات النواب؟
ارتفاع حصيلة الضحايا بحريق مجمع سكني في هونغ كونغ إلى 55 قتيلا
احتفاء أممي بالفنان محمد صبحي ومنحه وسام التفرد في الإبداع الثقافي
أوكرانيا وصندوق النقد الدولي يتوصلان لاتفاقية جديدة بقيمة 8.2 مليار دولار
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس.. وعيار 21 يسجل 5560 جنيهًا
ترامب يعلن عن هوية المشتبه به في حادث إطلاق النار بواشنطن
ارتفاع عدد ضحايا حريق المجمع السكني بهونج كونج إلى 36 قتيلا
وزير الخارجية: مسار لتعزيز العلاقات بين مصر والإتحاد الأوروبي

هاجر ابراهيم

قال وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، "ناقشت مع مفوضية الإتحاد الأوروبي العديد من الملفات حول العديد من القضايا التي تهم، تحديدا الأوضاع الكارثية فى قطاع غزة، والسودان.

وأضاف خلال كلمته اليوم بمؤتمر صحفي مع المفوضية الأوروبية: “تحدثنا عن أزمات إنسانية أخري فى المنطقة، على رأسها سوريا فى المنطقة العربية والقارة الإفريقية، وهناك مسار لتعزيز العلاقات بين مصر والإتحاد الأوروبي”.

وتابع: “تناولنا من خلال مباحثاتنا اليوم الأعباء الجثيمة التي تتحلمها مصر نتيجة للأزمات الجيوسياسية فى المنطقة، إذ تمثل ظاهرة الهجرة الغير شرعية تحديا مشتركا، كما أتفقنا على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين".

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

