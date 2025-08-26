سؤال في النواب لحصر النقاط السوداء على الطرق لإصلاحها لوقف نزيف الدم على الأسفلت

تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والسيد أحمد كجوك وزير المالية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة لاعداد ملف تفصيلى عن جميع النقاط السوداء على الطرق والتى تتسبب فى حوادث الطرق .

مشيراً إلى أن مختلف المحافظات المصرية تشهد باستمرار وقوع العديد من الحوادث المرورية الدامية على الطرق، والتي تكشف عن وجود ما يُعرف بـ”النقاط السوداء” أو “النقاط الخطرة” التي تتكرر فيها الحوادث بشكل لافت بسبب سوء التخطيط أو غياب الصيانة أو ضعف الإشراف والمتابعة.

وقال المهندس حسن المير : إنه على الرغم مما يتم الإعلان عنه من مشروعات قومية للطرق والكباري، فإن هذه النقاط القاتلة ما زالت تحصد أرواح الأبرياء وتكبّد الدولة خسائر بشرية ومادية جسيمة متسائلاً : لماذا لم يتم حتى الآن إعداد خريطة وطنية دقيقة لتحديد وتصنيف جميع النقاط السوداء على الطرق السريعة والإقليمية والداخلية بمختلف المحافظات؟ ومن المسؤول عن التأخير في معالجة هذه النقاط رغم شكاوى المواطنين المتكررة وحوادث متواصلة في نفس المواقع؟.



كما تساءل المهندس حسن المير قائلاً : ما هي خطة الحكومة العاجلة لحصر هذه النقاط السوداء ومعالجتها هندسيًا (إضاءة – مطبات – إشارات – توسعة – حواجز – إعادة تخطيط)؟

وهل سيتم إلزام المحافظين ومديري المرور بإعداد تقارير شهرية عن الحوادث بكل محافظة ومتابعة تنفيذ الحلول ميدانيًا بدلًا من الاكتفاء بالتوصيات الورقية؟ ومتى نرى آلية واضحة لربط غرفة عمليات مجلس الوزراء بقطاع المرور والمحافظات لتلقي البلاغات وتحليل بيانات الحوادث بشكل لحظي من أجل سرعة التدخل؟

وما هو دور وزارات التنمية المحلية والتخطيط والمالية تجاه هذا الملف وتوفير الاعتمادات المالية له ؟ مشيراً الى ان استمرار نزيف الدم على الأسفلت يمثل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين، ويضع علامات استفهام حول جدوى ما يُنفق على تطوير الطرق إذا لم تُعالج مواطن الخطورة التي يعرفها السائقون جيدًا بينما تتجاهلها الأجهزة المعنية .