قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب
الصناعات الغذائية المصرية تحقق 6.1 مليار دولار صادرات في 2024 ونمو 6% بالنصف الأول من 2025
أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام
لماذا يماطل نتنياهو في قبول وقف إطلاق النار رغم موافقة حماس؟
مع تعنت مستمر.. قوافل المساعدات الإنسانية المصرية تتدفق إلى قطاع غزة
هل تتأثر الأسعار في مصر بسبب الأزمات العالمية؟ فيديو
الكسبان علي الأرض ..تعليق من حساب نادي فاركو على مواجهة الزمالك اليوم
متظاهرون يغلقون شوارع في مدينة حيفا شمالي إسرائيل للمطالبة بإعادة المحتجزين
أزمة قلبية مفاجئة.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي المصري عاطف كامل
مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك
قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على حيي الزيتون والصبرة في مدينة غزة
بعد استهداف صحفيين في غارة على "ناصر الطبي".. نتنياهو يثير الجدل بتعليق جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سؤال في النواب لحصر النقاط السوداء على الطرق لإصلاحها لوقف نزيف الدم على الأسفلت

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والسيد أحمد كجوك وزير المالية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة لاعداد ملف تفصيلى عن جميع النقاط السوداء على الطرق والتى تتسبب فى حوادث الطرق .

مشيراً إلى أن مختلف المحافظات المصرية تشهد باستمرار وقوع العديد من الحوادث المرورية الدامية على الطرق، والتي تكشف عن وجود ما يُعرف بـ”النقاط السوداء” أو “النقاط الخطرة” التي تتكرر فيها الحوادث بشكل لافت بسبب سوء التخطيط أو غياب الصيانة أو ضعف الإشراف والمتابعة.
وقال المهندس حسن المير : إنه على الرغم مما يتم الإعلان عنه من مشروعات قومية للطرق والكباري، فإن هذه النقاط القاتلة ما زالت تحصد أرواح الأبرياء وتكبّد الدولة خسائر بشرية ومادية جسيمة متسائلاً : لماذا لم يتم حتى الآن إعداد خريطة وطنية دقيقة لتحديد وتصنيف جميع النقاط السوداء على الطرق السريعة والإقليمية والداخلية بمختلف المحافظات؟ ومن المسؤول عن التأخير في معالجة هذه النقاط رغم شكاوى المواطنين المتكررة وحوادث متواصلة في نفس المواقع؟.


كما تساءل المهندس حسن المير قائلاً : ما هي خطة الحكومة العاجلة لحصر هذه النقاط السوداء ومعالجتها هندسيًا (إضاءة – مطبات – إشارات – توسعة – حواجز – إعادة تخطيط)؟
وهل سيتم إلزام المحافظين ومديري المرور بإعداد تقارير شهرية عن الحوادث بكل محافظة ومتابعة تنفيذ الحلول ميدانيًا بدلًا من الاكتفاء بالتوصيات الورقية؟ ومتى نرى آلية واضحة لربط غرفة عمليات مجلس الوزراء بقطاع المرور والمحافظات لتلقي البلاغات وتحليل بيانات الحوادث بشكل لحظي من أجل سرعة التدخل؟
وما هو دور وزارات التنمية المحلية والتخطيط والمالية تجاه هذا الملف وتوفير الاعتمادات المالية له ؟ مشيراً الى ان استمرار نزيف الدم على الأسفلت يمثل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين، ويضع علامات استفهام حول جدوى ما يُنفق على تطوير الطرق إذا لم تُعالج مواطن الخطورة التي يعرفها السائقون جيدًا بينما تتجاهلها الأجهزة المعنية .

حسن المير حنفى جبالى مصطفى مدبولي وزيرة التنمية المحلية حوادث الطرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور الوزارة

الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

عاطف كامل

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

الشيخ محمد رضا الطنطاوي

وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي

ترشيحاتنا

كوابيس

هل النوم بعد صلاة الفجر يسبب كوابيس؟ الإفتاء ترد

علي جمعة

علي جمعة: كان النبي له منهج خاص وبرنامجٌ تربويٌّ طبِّقه بين أصحابه من أجل إقامتهم على القيم الأخلاقية المثالية

علي جمعة

علي جمعة: عليكم بهذا العمل في شهر المولد النبوي

بالصور

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

النجم الساطع 2025
النجم الساطع 2025
النجم الساطع 2025

إلهام شاهين تستعرض جمالها على البحر

الهام شاهين
الهام شاهين
الهام شاهين

عيوب خطيرة تستدعي سحب سيارات مرسيدس وأستون مارتن من الأسواق

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

تعرف على أبرز أسباب حب الشباب وطرق التعامل الصحيحة معه

تعرف على أبرز أسباب حب الشباب وطرق التعامل الصحيحة معه
تعرف على أبرز أسباب حب الشباب وطرق التعامل الصحيحة معه
تعرف على أبرز أسباب حب الشباب وطرق التعامل الصحيحة معه

فيديو

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد