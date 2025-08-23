خطوة إيجابية لحماية الأرواح.. تفاصيل مبادرة وزارة النقل

أطلقت وزارة النقل مبادرة لتدريب السائقين عمليا، للحد من حوادث الطرق، وذلك في إطار الحرص على رفع كفاءة العنصر البشري باعتباره المحرك الأساسي لقطاع النقل وحيث حظيت المبادرة منذ الإعلان عنها بإقبال كبير.

توعية قائد المركبة

وقال محمد جاب الله، المشرف على تدريب السائقين، إن قائد المركبة هو المتسبب الرئيسي في حوادث الطرق، لذلك نقوم بتوعيتهم بآداب وسلوكيات قيادة المركبة لتفادي أي حوادث.

وتعمل المبادرة على توعية السائقين بالإشارات المرورية وعدم الالتفات إلى الهاتف المحمول، ومراعاة وجود أكثر من سيارة على الطريق، والالتزام بالسرعات المحددة على الطرق السريعة.

مكافحة تعاطي السائقين للمخدرات

وتقوم الدولة والقيادة السياسية بإجراء اختبارات تعاطي المخدرات بين سائقي السيارات وخاصة سائقي الشاحنات خلال الفترة الحالية، وذلك للتأكد من سلامة المواطنين وحماية الأرواح.

مبادرة “سائق واعٍ.. لطريق آمن”

وأكدت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، أن هذه المبادرة ليست مجرد دورة تدريبية، بل هي مشروع وطني استراتيجي يستهدف إعداد كوادر من السائقين يمتلكون الوعي والمسؤولية والمهارة، ويساهمون في رفع معدلات السلامة المرورية وتقليل نسب الحوادث، فضلًا عن تحسين كفاءة التشغيل في قطاع النقل البري.