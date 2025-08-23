قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

نيابة مطروح: حبس سائق النقل الليبي المتسبب فى حادث الضبعة واجراء تحليل مخدرات

حادث مطروح
حادث مطروح
ايمن محمود

قررت نيابة مطروح حبس سائق الشاحنة  المتسبب فى  حادث الساحل الشمالى امام قرية ثوانى جابر بالضبعة  4 أيام على ذمة التحقيق، وإجراء تحليل مخدرات له  وذلك عقب حادث تصادم وقع على طريق مطروح الساحلي، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين.

وقررت نيابة مطروح حبس مولو ا.ا ، 27 سنة، ليبي الجنسية، 4 أيام على ذمة التحقيق، على خلفية حادث تصادم شاحنة نقل بضائع كان يقودها محملة بكميات كبيرة من البصل قادمة من ليبيا على طريق إسكندرية مطروح الساحلي بمنطقة الضبعة، حيث اصطدمت بعدد من السيارات ، ما أسفر عن مصرع اثنين وإصابة 18 آخرين.

وكشفت المعاينات الأولية أن سائق الشاحنة كان يقود بسرعة كبيرة، وتفاجأ بوجود كمين مروري بالكيلو 117، فاصطدم بعدد من السيارات، وتفحمت بعض السيارات.

كانت غرفة عمليات مديرية الصحة بمطروح، تلقت  إخطارا بوقوع حادث تصادم عدد من السيارات واشتعال النيران بها على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي أمام قرية ثواني جابر بالضبعة وانتقلت 15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل ضحايا الحادث لمستشفى الضبعة.

استقبل مستشفى  الضبعة جثتين هامدتين بالاضافة الى 18 مصابا وهم  ندى م.ج  26 سنة زياد م.م 27 سنة محمود م.ا حمدي .م  30 سنة علي م.ع 54 سنة عبد العاطي. ع  42 سنة محمود ح.س 38 سنة خديجة ا.م 20 سنة مصطفى .ا 38 سنة عبد الرحمن م.ح 21 سنة عمر غ.م 25 سنة عبد البدري .ا 56 سنة ليلى ش.م 30 سنة مولود .ا  27 سنة سيد م.ا 20 سنة أحمد م.ا 25 سنة فهمي ع.م 23 وشخص مجهول الهوية.

مطروح محافظة مطروح اخبرا محافظة مطروح اخبرا المحافظات حادث

