تشييع جثمان أحد ضحايا حادث اصطدام واحتراق 4 سيارات في مطروح

شيع بعد ظهر اليوم الجمعة جثمان احد ضحايا حادث أمس والذى وقع بقرية ثوانى جابر بمدينة الضبعة بمطروح وأسفر عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين.

وشيعت جنازة الشاب أدهم م.ع مقيم في الكيلو 7 مطروح من مسجد الفتح بمدينة مرسي مطروح بحضور اعداد كبيرة من أهالى المحافظة.

كانت غرفة عمليات مديرية الصحة بمطروح، تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم 4 سيارات واشتعال النيران بها على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي أمام قرية ثواني جابر بالضبعة وانتقلت 15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل ضحايا الحادث لمستشفى الضبعة.

استقبل مستشفى الضبعة جثتين هامدتين بالاضافة الى 18 مصابا وهم ندى م.ج 26 سنة زياد م.م 27 سنة محمود م.ا حمدي .م 30 سنة علي م.ع 54 سنة عبد العاطي. ع 42 سنة محمود ح.س 38 سنة خديجة ا.م 20 سنة مصطفى .ا 38 سنة عبد الرحمن م.ح 21 سنة عمر غ.م 25 سنة عبد البدري .ا 56 سنة ليلى ش.م 30 سنة مولود .ا 27 سنة سيد م.ا 20 سنة أحمد م.ا 25 سنة فهمي ع.م 23 وشخص مجهول الهوية.