رنا فتاة حادث طريق الواحات: بنتي كانت هتتيتم وصحيت ناسية اسمي

قالت رنا إبراهيم، فتاة حادث طريق الواحات، إنها كانت ترتدي 'ترينج سبورت' ولم تظهر في فيديو الحادث، مشيرة إلى أن صديقتها التي كانت برفقتها كانت ترتدي ملابس سوداء طويلة الأكمام.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج 'تفاصيل' المذاع على قناة 'صدى البلد 2'، أنها لم تكن في وعيها وقت الحادث وكانت على وشك الموت، قائلة: 'أنا عندي بنت محدش مسؤول عنها غيري أنا وأهلي، فلما أموت مين هينفع بنتي؟'.

وأوضحت أنها شعرت بأنها على وشك فقدان حياتها، مضيفة: 'كنت هموت، كانوا بيفوقوني من العربية وأنا مكنتش فاكرة اسمي، كل دقيقة بكلم ماما وأقولها الحقيني عملت حادثة، كنت هموت ومكنتش فاكرة غيرها'.

وجدير بالذكر، قررت محكمة جنح أكتوبر، المنعقدة بمحكمة الجيزة، تأجيل محاكمة أربعة متهمين في واقعة مطاردة ومعاكسة فتاتين على طريق الواحات، إلى جلسة الأول من سبتمبر المقبل، وذلك لسداد رسوم الدعوى المدنية، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

وخلال الجلسة، طالب إبراهيم سعيد البسيوني، محامي المجني عليهما، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين لما سببوه من أذى نفسي وجسدي لموكلتيه، مؤكدًا انضمامه إلى طلب النيابة العامة، كما ادعى مدنيًا بمبلغ مليون جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وحضرت الضحيتان 'رنا إبراهيم' و'نزال يوسف' إلى المحكمة برفقة أسرتيهما، حيث ظهرتا بآثار الإصابات الناتجة عن الحادث، الذي أسفر عن اصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة جراء المطاردة. كما وصل المتهمون إلى قاعة المحكمة في حراسة أمنية مشددة، وجلسوا في أماكنهم انتظارًا لبدء الجلسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين: مهند، مازن، يحيى، وعبد الرحمن مهند، في القضية رقم 7276 لسنة 2025 جنح أكتوبر، تهمًا تضمنت مضايقة الفتاتين بإطلاق عبارات ذات إيحاءات جنسية خلال ملاحقتهما بالسيارات، فضلًا عن التسبب خطأً في إصابتهما نتيجة تصرفاتهم المتهورة، وعدم تقديم المساعدة عقب الحادث.

وأظهرت التحقيقات أن مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وثّق لحظة المطاردة، حيث طاردت 3 سيارات ملاكي سيارة المجني عليهما على طريق الواحات، ما أدى إلى اصطدامها بسيارة نقل متوقفة، وأسفر عن إصابتهما بإصابات متعددة.

وبعد تحريات الأجهزة الأمنية، جرى تحديد وضبط المتهمين، الذين تبين أن بينهم 3 طلاب وسائق يعمل بإحدى تطبيقات النقل الذكي. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارات المستخدمة، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.