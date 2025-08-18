قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لتفقد جهود الإغاثة.. الهلال الأحمر المصري يستقبل رئيس وزراء فلسطين في العريش
هل يجوز الاتفاق على تحديد مدة زمنية لـ الزواج؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع
بـ300 ألف قطعة كريستالة.. أستون مارتن فالكيري تخطف الأنظار| صور
أمين صندوق الزمالك يطالب بلقاء الرئيس السيسي بعد قرار سحب أرض أكتوبر
إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع
لإنشاء شبكة إنترنت فضائية.. الصين تطلق كوكبة أقمار صناعية جديدة
كيفية التوبة من الغيبة.. دار الإفتاء تكشف الطريقة
النقابة العامة للسكة الحديد: رئيس القطار لم يمنع الراكب أبو شورت وسنتخذ إجراءات قانونية
التطبيق يبدأ من الشهر المقبل.. قواعد جديدة لزيادة المرتبات والعلاوة الدورية للقطاع الخاص
حمى الأطفال.. متى تستلزم استشارة الطبيب وما الأعراض؟
رنا فتاة حادث طريق الواحات: بنتي كانت هتتيتم وصحيت ناسية اسمي

عبد الخالق صلاح

قالت رنا إبراهيم، فتاة حادث طريق الواحات، إنها كانت ترتدي 'ترينج سبورت' ولم تظهر في فيديو الحادث، مشيرة إلى أن صديقتها التي كانت برفقتها كانت ترتدي ملابس سوداء طويلة الأكمام.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج 'تفاصيل' المذاع على قناة 'صدى البلد 2'، أنها لم تكن في وعيها وقت الحادث وكانت على وشك الموت، قائلة: 'أنا عندي بنت محدش مسؤول عنها غيري أنا وأهلي، فلما أموت مين هينفع بنتي؟'.

وأوضحت أنها شعرت بأنها على وشك فقدان حياتها، مضيفة: 'كنت هموت، كانوا بيفوقوني من العربية وأنا مكنتش فاكرة اسمي، كل دقيقة بكلم ماما وأقولها الحقيني عملت حادثة، كنت هموت ومكنتش فاكرة غيرها'.

وجدير بالذكر، قررت محكمة جنح أكتوبر، المنعقدة بمحكمة الجيزة، تأجيل محاكمة أربعة متهمين في واقعة مطاردة ومعاكسة فتاتين على طريق الواحات، إلى جلسة الأول من سبتمبر المقبل، وذلك لسداد رسوم الدعوى المدنية، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

وخلال الجلسة، طالب إبراهيم سعيد البسيوني، محامي المجني عليهما، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين لما سببوه من أذى نفسي وجسدي لموكلتيه، مؤكدًا انضمامه إلى طلب النيابة العامة، كما ادعى مدنيًا بمبلغ مليون جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وحضرت الضحيتان 'رنا إبراهيم' و'نزال يوسف' إلى المحكمة برفقة أسرتيهما، حيث ظهرتا بآثار الإصابات الناتجة عن الحادث، الذي أسفر عن اصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة جراء المطاردة. كما وصل المتهمون إلى قاعة المحكمة في حراسة أمنية مشددة، وجلسوا في أماكنهم انتظارًا لبدء الجلسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين: مهند، مازن، يحيى، وعبد الرحمن مهند، في القضية رقم 7276 لسنة 2025 جنح أكتوبر، تهمًا تضمنت مضايقة الفتاتين بإطلاق عبارات ذات إيحاءات جنسية خلال ملاحقتهما بالسيارات، فضلًا عن التسبب خطأً في إصابتهما نتيجة تصرفاتهم المتهورة، وعدم تقديم المساعدة عقب الحادث.

وأظهرت التحقيقات أن مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وثّق لحظة المطاردة، حيث طاردت 3 سيارات ملاكي سيارة المجني عليهما على طريق الواحات، ما أدى إلى اصطدامها بسيارة نقل متوقفة، وأسفر عن إصابتهما بإصابات متعددة.

وبعد تحريات الأجهزة الأمنية، جرى تحديد وضبط المتهمين، الذين تبين أن بينهم 3 طلاب وسائق يعمل بإحدى تطبيقات النقل الذكي. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارات المستخدمة، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

والد حمزة الوزان

حمزة مات.. نوع نودلز شهير أصاب الصغير بتسمم وأودى بحياته في ساعتين

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

تغيير مواعيد العمل

الشغل من 5 الفجر لـ12 ظهراً.. مقترح لتغيير مواعيد العمل في مصر

تيمور تيمور

كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور

قانون العمل

بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟

الإفتاء

هل يجوز الصلاة بـ شورت فوق الركبة؟.. أمين الإفتاء يجيب

الحسد

واعظة بالأزهر: الحسد يأكل الحسنات مثل النار.. وممكن نحسد من غير ما نحس

الأزهر للفتوى

عضو الأزهر للفتوى: التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة لا يتم فقط بالأوصاف

بعد وفاة طفل بسببها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟

طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ

بعد 31 عامًا.. سيارة جاجوار الأسطورية تخرج من مخبئها

نشرة المرأة والمنوعات: من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟.. كيف توفي حمزة الوزان.. طريق للوقاية من أضرار التكيف

دينا علاء

ضحت بنفسها عشان عيالها .. دينا علاء بطلة سموحة جوزها خلص عليها وحاول ينهي حياته

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

