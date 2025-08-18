قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزمة إنسانية واستغلال سياسي.. أبعاد خفية وراء الدعم الإسرائيلي لجنوب السودان
واشنطن على خط النار.. لقاء ترامب وزيلينسكي بمشاركة قادة أوروبا
رئيس الوزراء يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة تيكاد 9
ألمانيا تتحفظ على نشر قوات في أوكرانيا وتدعو لضمانات أمنية قوية ضد روسيا
رسائل سياسية وإنسانية واضحة من معبر رفح تؤكد تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني
إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس..والعقوبة تصل لغرامة 50 ألف جنيه
رئيس الوزراء اللبناني: نطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس والإفراج عن الأسرى
أسعار الجنيه الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. اعرف هتشترى كام جرام
من الضرب في المدارس لـ تعديل مواعيد العمل .. مقترحات برلمانية مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل
الخارجية اللبنانية: دعم بريطاني وباكستاني لتمديد مهمة "اليونيفيل" في جنوب لبنان
فلسطين تدين زيارة نتنياهو لمستوطنة عوفرا وتعدها تحدياً للمجتمع الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بمطاردة الفتيات على طريق الواحات لجلسة 1 سبتمبر

احدى الضحيتان في المحكمة
احدى الضحيتان في المحكمة
ندى سويفى

أجلت محكمة جنح أكتوبر محاكمة المتهمين في حادث مطاردة الواحات لجلسة ١ سبتمبر المقبل لسداد رسوم الدعوى المدنية مع استمرار حبس المتهمين.

وطلب ابراهيم سعيد البسيوني دفاع ضحيتي مطاردة طريق الواحات أمام هيئة المحكمة توقيع أقصى العقوبة على المتهمين لما سببوه من أذى لموكلتيه.

وقال البسيوني انه ينضم لطلب النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.

وادعى مدنيا بمبلغ مليون جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت

ووصلت منذ قليل ضحيتا مطاردة  طريق الواحات، والتي أسفرت عن إصابتهما جراء تصادم بسيارة نقل، إلى محكمة جنح أكتوبر المنعقدة بمحكمة الجيزة استعدادًا لبدء اولى جلسات محاكمة المتهمين بمطاردتهما.

ورافقت الفتاتين اسرتيهما نظرا لاصابتهما نتيجة الحادث.

كما وصل المتهمون إلى مقر محكمة جنايات الجيزة في حراسة أمنية مشددة تزامنًا مع انعقاد أولى جلسات محاكمتهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين: مهند، مازن، يحيى، وعبد الرحمن مهند، في القضية رقم 7276 لسنة 2025 جنح أكتوبر، تهمة مضايقة المجني عليهن "رنا إبراهيم" و"نزال يوسف" بإطلاق تعليقات وأمور ذات إيحاءات جنسية، وذلك أثناء ملاحقتهن على طريق الواحات بنطاق مدينة السادس من أكتوبر.

كما أسندت النيابة للمتهمين جميعًا تهمة الاشتراك في التسبب خطأً بإصابة المجني عليهن، باستخدام سياراتهم لمضايقتهن، ما أدى إلى اصطدامهن بسيارة نقل، وإحداث إصاباتهن وفقًا للتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، دون تقديم المساعدة لهن.

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أن مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر قيام قائدي 3 سيارات ملاكي بملاحقة ومعاكسة فتاتين كانتا تستقلان سيارة ملاكي أخرى بالجيزة، ما أسفر عن اصطدام سيارتهن بسيارة نقل متوقفة وحدوث إصابتهن.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجاري ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من طالبة مصابة بكدمات وسحجات، كانت تقود السيارة المشار إليها، رفقة صديقتها المصابة بجرح في الجبهة، أكدت تعرضهما للمطاردة والمعاكسة من قبل قائدي السيارات الثلاث، الذين فروا بعد الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من تحديد السيارات المشار إليها وإلقاء القبض على قائديها، تبين أنهم 3 طلاب وسائق بأحد تطبيقات النقل الذكي، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

طريق الواحات مطاردة طريق الواحات محكمة جنح أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث

ميدو

ماركو مراد يهاجم ميدو: تصريحاتك مقبولة لو كنت مشجع على باب الله

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

ترشيحاتنا

إبراهيم نور الدين

الحكم جاب جون في نفسه.. إبراهيم نور الدين ينتقد معروف بعد طرد لاعب الأهلي أمام فاركو

شريف العريان - وزير الشباب والرياضة

الدولي للخماسي الحديث يشكر مصر على التنظيم الرائع لبطولة العالم تحت 15 سنة

محمد هاني

أحمد عبد الباسط يكشف عن عقوبة محمد هاني

بالصور

صلحها بنفسك.. أشهر 5 أعطال في السيارات الكورية وحلها

أعطال السيارات الكورية
أعطال السيارات الكورية
أعطال السيارات الكورية

بأقل من 300 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري

سيارات تحت 300 ألف
سيارات تحت 300 ألف
سيارات تحت 300 ألف

لذيذة وسهلة.. طريقة عمل كيكة المانجا

كيكة المانجا
كيكة المانجا
كيكة المانجا

ضبط 6 أطنان دواجن ومصنعاتها ولحوم مخالفة خلال حملات تفتيشية بمشتول السوق

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد