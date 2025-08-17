من ضحك وفرفشة لكارثة.. إحدى ضحايا حادث طريق الواحات: خرجنا نضحك رجعنا محمولين

كشفت إحدى ضحايا حادث مطاردة طريق الواحات اللحظات الخيرة قبل وقوع الحادث، والتي كانت بمثابة الصاعقة على المشاهدين.

من ضحك وفرفشة لحادثة مفاجئة.. تفاصيل صادمة عن حادث طريق الواحات

كشفت “رنا” إحدى ضحايا حادث مطاردة طريق الواحات، تفاصيل الساعات التي سبقت وقوع الحادث، حيث تحدثت عن لحظات عادية كانت تجمعها بصديقتها قبل أن تتحول إلى مأساة.

تفاصيل ما قبل الحادث

وقالت رنا: "صحيت الصبح وقلت لصاحبتي تعالي ننزل نفطر ونشرب قهوة ونقعد نتكلم.. يعني زي أي بنات طبيعيين بيحبوا يخرجوا ويتكلموا عن اللي حصل في حياتهم كان يوم عادي، كنا نازلين نضحك ونفرفش شوية".

وأضافت رنا خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة صدى البلد 2: "كمان كنت عايزة أشتري فستان لحفلة التخرج، فقلنا نستغل اليوم نخلص كذا حاجة.. كنا بنتكلم ونضحك وفجأة اتحولت الضحكة لكابوس".

كما لم تتمالك رنا نفسها من البكاء خلال الحديث، مؤكدة أن ما مرت به لا يمكن وصفه، وأن لحظات السعادة البسيطة تحولت في لحظة إلى معاناة مؤلمة لا تزال آثارها الجسدية والنفسية مستمرة حتى الآن.

حقي هجيبه بالقانون.. أول تعليق من ضحايا حادث مطاردة طريق الواحات

كشفت “رنا” إحدى المصابات في حادث مطاردة طريق الواحات في أول ظهور إعلامي لها، تفاصيل مروعة عن اللحظات التي عاشتها خلال الحادث، مؤكدة أنها لا تزال تعاني من آثار نفسية وجسدية شديدة.

وقالت رنا: “مش فاكرة غير إني كنت بصرخ: إلحقيني يا ماما، أنا عملت حادثة وبموت، أربع مرات كلمت ماما وبقولها نفس الجملة، وكل مرة بنسى إني كلمتها قبل كده”.

وأضافت رنا: “رجلي كلها جروح، وظهري مليان كدمات، مش قادرة حتى أدخل الحمام لوحدي، ماما هي اللي بتدخلني، أنا مش قادرة”.

عودة الحق بالقانون

وأكدت رنا تمسكها بحقها القانوني قائلة: “مفيش صلح.. حقي هجيبه بالقانون، وأنا القانون في صفي. اتعاملت معاملة محترمة جدًا في النيابة والقسم، وكل الناس اللي قابلتهم كانوا محترمين”.

وانتقدت رنا التعليقات السلبية التي تطالبها بالتنازل قائلة: "الكومنتات اللي بشوفها عن التنازل مستفزة جدًا، لو كانوا مكاننا ومكان ولادهم، مش هيقولوا كده، أنا شفت الموت بعيني، وربنا كتب لنا عمر جديد أنا وأصحابي.. إحنا خرجنا من الحادثة بمعجزة إلهية، كنا قريب نكون من تعداد الموتى".

خرجنا نضحك.. رجعنا محمولين| تفاصيل جديدة من رنا ضحية حادث الواحات

روت "رنا إبراهيم"، ضحية حادث مطاردة طريق الواحات، تفاصيل الساعات الأخيرة قبل وقوع الحادث، مؤكدة أن اليوم بدأ بشكل طبيعي تمامًا، لكنه انتهى بكارثة لا تزال تعاني من آثارها.

لسه متعلمة السواقة جديدة وماعرفتش أصرف.. ضحية مطاردة الواحات تكشف تفاصيل الحادث

قالت "رنا إبراهيم"، ضحية حادث مطاردة طريق الواحات: “أنا لسه متعلمة السواقة جديدة، ومعرفش أتصرف تحت الضغط ده، وسواقتي كبنت أكيد مش زي سواقة راجل، بدأوا يضغطوا عليا يمين وشمال ويكلموني بصوت عالي، وأنا بتوتر”.