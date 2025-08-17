خرجنا نضحك.. رجعنا محمولين| تفاصيل جديدة من رنا ضحية حادث الواحات.. شاهد

روت "رنا إبراهيم"، ضحية حادث مطاردة طريق الواحات، تفاصيل الساعات الأخيرة قبل وقوع الحادث، مؤكدة أن اليوم بدأ بشكل طبيعي تمامًا، لكنه انتهى بكارثة لا تزال تعاني من آثارها.

كنا نازلين نفطر ونشتري فستان حفل التخرج

وقالت رنا، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة صدى البلد 2:

"صحيت وقلت لصاحبتي ننزل نفطر ونشرب قهوة ونضحك شوية، زي أي بنات"، متابعة: "كنت كمان عايزة أشتري فستان لحفلة التخرج، وقلنا نستغل اليوم ننجز كذا حاجة".

فجأة الضحكة اتحولت لكابوس

وأضافت ضحية حادث مطاردة طريق الواحات، باكية: "كنا بنتكلم ونضحك.. وفجأة الضحكة اتحولت لكابوس.. اللي حصل مش سهل، وجسديًا ونفسيًا أنا لسه بتألم، مؤكدة أن الحادث لم يكن مجرد تصادم على الطريق، بل نتيجة لمطاردة متعمدة من مجموعة شباب أرعبوهن حتى وقعت الكارثة.