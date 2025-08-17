لسه متعلمة السواقة جديدة وماعرفتش أصرف.. ضحية مطاردة الواحات تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد

كشفت "رنا"، إحدى المصابات في حادث مطاردة طريق الواحات، عن تفاصيل جديدة ومؤلمة حول اللحظات التي سبقت وقوع الحادث المأساوي، والذي أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

و قالت «رنا» خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة صدى البلد 2، قالت رنا: "فطرنا وشربنا القهوة وقعدنا شوية، لكن حسينا إننا مش مرتاحين في المكان، فقررت أقول لصحابي: يلا نمشي وبالفعل ركبنا العربية، وبدأنا نتحرك".

حد مركز معانا بشكل غريب

وأضافت: "أول ما بدأنا نتحرك، لقينا كذا عربية خرجت ورانا من عند الكافيه، حسيت إن في حد مركز معانا بشكل غريب، وبدأوا يفتحوا الشبابيك ويكلمونا، ويجوا ناحيتنا بالعربيات".

أنا لسه متعلمة السواقة جديدة

وتابعت باكية: "أنا لسه متعلمة السواقة جديدة، ومعرفش أتصرف تحت الضغط ده، وسواقتي كبنت أكيد مش زي سواقة راجل، بدأوا يضغطوا عليا يمين وشمال ويكلموني بصوت عالي، وأنا بتوتر"، ثم روت اللحظة الفارقة التي أدت للحادث: "كنت ماشية على طريق الواحات، وفجأة لقيت عربية نقل واقفة أقصى الشمال، دي حاجة أول مرة أشوفها، ومكنش عندي مساحة أعدي أو أقص يمين اتحشرت، واصطدمت بالعربية النقل، وده اللي قلب حياتنا في لحظة".

مطاردة متعمدة من شباب

وأكدت أن ما حدث لم يكن مجرد حادث عادي، بل مطاردة متعمدة من شباب أرعبوهن حتى وقعت الكارثة، متابعة: "كنا بنحاول نضحك ونفرفش زي أي بنات، لكن اللي حصل خلى الضحكة تتحول لصراخ.. ومش قادرة أنسى اللى حصل".