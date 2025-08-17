من ضحك وفرفشة لحادثة مفاجئة.. تفاصيل صادمة عن حادث طريق الواحات

كشفت “رنا” إحدى ضحايا حادث مطاردة طريق الواحات، تفاصيل الساعات التي سبقت وقوع الحادث، حيث تحدثت عن لحظات عادية كانت تجمعها بصديقتها قبل أن تتحول إلى مأساة.

تفاصيل ما قبل الحادث

وقالت رنا: "صحيت الصبح وقلت لصاحبتي تعالي ننزل نفطر ونشرب قهوة ونقعد نتكلم.. يعني زي أي بنات طبيعيين بيحبوا يخرجوا ويتكلموا عن اللي حصل في حياتهم كان يوم عادي، كنا نازلين نضحك ونفرفش شوية".

وأضافت رنا خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة صدى البلد 2: "كمان كنت عايزة أشتري فستان لحفلة التخرج، فقلنا نستغل اليوم نخلص كذا حاجة.. كنا بنتكلم ونضحك وفجأة اتحولت الضحكة لكابوس".

كما لم تتمالك رنا نفسها من البكاء خلال الحديث، مؤكدة أن ما مرت به لا يمكن وصفه، وأن لحظات السعادة البسيطة تحولت في لحظة إلى معاناة مؤلمة لا تزال آثارها الجسدية والنفسية مستمرة حتى الآن.