أخبار التوك شو| تفاصيل صادمة عن حادث طريق الواحات.. وأحمد موسى يكشف مفاجأة حول وفاة يوسف القرضاوي.. وسر استمراره على قوائم الإرهاب

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

من ضحك وفرفشة لحادثة مفاجئة.. تفاصيل صادمة عن حادث طريق الواحات

كشفت “رنا” إحدى ضحايا حادث مطاردة طريق الواحات، تفاصيل الساعات التي سبقت وقوع الحادث، حيث تحدثت عن لحظات عادية كانت تجمعها بصديقتها قبل أن تتحول إلى مأساة.

الصحة تنفي شائعات خطف الأطفال وسرقة الأعضاء: أمر غير علمي وغير واقعي

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن ما يُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول خطف الأطفال وسرقة أعضائهم أو وجود تجارة غير مشروعة في الأعضاء البشرية، مجرد شائعات وأساطير لا تستند إلى أي دليل علمي أو واقعي، ولم تُثبت في أي دولة بالعالم.

الحمصاني: زيارة رئيس وزراء فلسطين لمصر تعكس قوة العلاقات بين البلدين

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ لزيارة رئيس الوزراء الفلسطيني لمصر أهمية خاصة وتأتي في إطار التنسيق والتواصل المستمر بين الدولة المصرية والسلطة الفلسطينية في المستويات كافة.

أبو الرُب: مصر وفلسطين جاهزتان لعقد مؤتمر إعادة إعمار غزة فور وقف العدوان

قال الدكتور محمد أبو الرُب، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إن المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة سيُعقد فور وقف العدوان الإسرائيلي، مؤكداً أن الموقفين المصري والفلسطيني واضحان، وأن الترتيبات اللازمة لانعقاده جاهزة منذ عدة أشهر، غير أن الاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني حالت دون انعقاده في مواعيده السابقة.

أحمد موسى يكشف مفاجأة حول وفاة يوسف القرضاوي.. وسر استمراره على قوائم الإرهاب

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن جماعة الإخوان هي "الجماعة الإسرائيلية" التي تعمل على تنفيذ مخطط صهيوني بشأن تهجير الفلسطينيين وإسقاط الدولة الفلسطينية.

هشام عزمي: دور الملكية الفكرية هو صون الإبداع وحماية المبدعين

قال الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز القومي للملكية الفكرية، إن هناك العديد من حالات التعدي على الملكية الفكرية بسبب غياب الوعي.

اتصالات النواب: قانون الذكاء الاصطناعي سيتم استخدامه في كل المجالات الخدمية

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن الانتهاء من إعداد 70% من قانون الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهمية القانون لأنه يدعم الإيجابيات والاستثمارات ويواجه السلبيات بكافة أشكالها وصورها.

أستاذ ملكية فكرية: أمريكا تمتلك 80% من المنصات الإلكترونية

قال الدكتور حسام لطفي أستاذ الملكية الفكرية إن الملكية الفكرية لها قانون وجميع التعديات مرصودة في القانون، وما ينقصنا هو التنفيذ، ومع الذكاء الاصطناعي أصبح أي شخص تحويل أي شيء إلى فيديو.

اتصالات النواب: قانون الذكاء الاصطناعي يدعم الحريات والإبداع

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إن القانون سوف يدعم الاستثمارات والإيجابيات وسوف يقضي على السلبيات، والتشريعات سوف تواجه كافة التحديات والمخاطر التي تنتج عن الذكاء الاصطناعي.

أحمد موسى: لابد من ردع حتى لا يتسبب الذكاء الاصطناعي في أزمات للأشخاص والدولة

قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة المصرية لابد أن تستثمر في الذكاء الاصطناعي، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي.