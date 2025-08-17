برلماني: جاري رصد المخالفات والجرائم الإلكترونية المتعلقة بالسب والقذف عبر السوشيال ميديا

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على أنه يتم رصد حاليا للمخالفات والجرائم الإلكترونية والتي تتعلق بحالات السب والشتم والتجاوزات على منصات السوشيال ميديا وتشمل المنشورات والفيديوهات المختلفة.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن قانون الذكاء الاصطناعي الجديد يتماشى مع التطور التكنولوجي ويحدد مجالات الاستخدام.

جرائم الذكاء الاصطناعي

وأكد أن القانون الجديد يعاقب على جرائم الذكاء الاصطناعي التي باتت متنوعة مثل التقليد وسرقة المحتوى، لافتا إلى أن القانون الجديد سوف يصنف الأنشطة في هذا المجال.



وأوضح أن قانون الذكاء الاصطناعي سيتم استخدامه في كل المجالات الخدمية مثل قطاع الصحة، لافتا إلى أن هناك قطاعات تنفيذية جاهزة لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتنمية مجال عملها.