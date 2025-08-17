الصحة تنفي شائعات خطف الأطفال وسرقة الأعضاء: أمر غير علمي وغير واقعي

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن ما يُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول خطف الأطفال وسرقة أعضائهم أو وجود تجارة غير مشروعة في الأعضاء البشرية، مجرد شائعات وأساطير لا تستند إلى أي دليل علمي أو واقعي، ولم تُثبت في أي دولة بالعالم.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة إكسترا نيوز، أن أي عملية لسرقة عضو بشري، مثل الكلى، تتطلب فريقًا طبيًا متكاملًا من جراحين وأطباء تخدير، بالإضافة إلى تجهيزات طبية وأدوات متخصصة، فضلاً عن شق جراحي يتجاوز طوله 20 سنتيمترًا.

وأضاف أن العضو المستأصل يجب حفظه في محاليل طبية خاصة وزراعته خلال 12 إلى 18 ساعة، إذ يفقد قيمته العلاجية تمامًا إذا تجاوزت 36 ساعة، مؤكدًا أن زراعة الأعضاء تعتمد على وجود توافق نسيجي وبيولوجي نادر بين المتبرع والمستقبل، ما يجعل فكرة خطف أشخاص عشوائيين غير مجدية علميًا.

وشدد عبد الغفار على أن خطف الأطفال وسرقة أعضائهم أمر غير واقعي، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي.