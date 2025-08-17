هشام عزمي: دور الملكية الفكرية هو صون الإبداع وحماية المبدعين

قال الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز القومي للملكية الفكرية، إن هناك العديد من حالات التعدي على الملكية الفكرية بسبب غياب الوعي.

دور الملكية الفكرية

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن دور الملكية الفكرية هو صون الإبداع وحماية المبدعين.

ولفت الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز القومي للملكية الفكرية، إلى أن كل الجهات المسئولة عن رفع الوعي سيكون لها دور في الفترة المقبل في مجال حماية الملكية الفكرية.

تطبيق القانون على المخالفين

واستطرد الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز القومي للملكية الفكرية، أنه لا بد أن يكون هناك حملات توعية وتطبيق القانون على المخالفين، ولكن يسبق هذا توعية الجميع.