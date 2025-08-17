قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خضع لفحوصات طبية.. الزمالك يُطمئن جماهيره على الحالة الصحية لـ فيريرا
أستاذ علوم سياسية: إسرائيل الكبرى وهم.. والسلام مع مصر خط أحمر
بدء عزاء تيمور تيمور.. ونجله يدخل في نوبة بكاء شديدة
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
سرقة المحتوى الإلكتروني جريمة.. والقانون المصري يعاقب بالحبس والغرامة| تفاصيل
إعلام عبري: رئيس الأركان الإسرائيلي يصادق على خطة احتلال غزة
تأجيل محاكمة 7 متهمين بقضية داعش التجمع لجلسة 18 أكتوبر
خبير: نشر ترامب للحرس الوطني بواشنطن يعكس خططه للهيمنة على الولايات الديمقراطية
أرسنال يفوز على مانشستر يونايتد بهدف في الدوري الإنجليزي
أحمد موسى يستعرض لقاء الرئيس السيسي بعدد من المسؤولين وتطورات القضية الفلسطينية
مستشار أبو مازن: لو أرادت إدارة ترامب وقف الحرب على غزة لفعلت فورا
طرق حجز الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم
توك شو

أستاذ ملكية فكرية: أمريكا تمتلك 80% من المنصات الإلكترونية

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
محمد البدوي

قال الدكتور حسام لطفي أستاذ الملكية الفكرية إن الملكية الفكرية لها قانون وجميع التعديات مرصودة في القانون، وما ينقصنا هو التنفيذ، ومع الذكاء الاصطناعي أصبح أي شخص تحويل أي شيء إلى فيديو.

ملايين البشر للمشاهدة

أكد أستاذ الملكية الفكرية خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على أن ذلك فتح المجال أمام ملايين البشر للمشاهدة، مشيرا إلى أن الأمر أصبح في ثلاثي «الدين والجنس والسياسة»، بل تعدى الأمر ذلك من خلال تحريك الشفاه وتنظيم حركة الشفاه مع الحديث الذي قد لا يكون الشخص قاله من الأساس.

المنصات الإلكترونية

ولفت الدكتور حسام لطفي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك 80% من المنصات الإلكترونية في العالم، وهناك العديد من المنصات الإلكترونية تسئ للشخصيات العامة والمشهورة.

الملكية الفكرية الذكاء الاصطناعي حسام لطفي المنصات الإلكترونية الولايات المتحدة الأمريكية

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

جثتان و33 مصابا .. ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط| شاهد

دولار امريكي

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

البلوجر أم سجدة

قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر أم سجدة

عمل المرأة

أمين الفتوى يوضح حكم عمل المرأة دون موافقة زوجها

وفد جامعة وسط الصين الزراعية

رئيس جامعة الأزهر يستقبل وفد جامعة وسط الصين الزراعية.. صور

الخطوبة

هل يجوز الإفصاح عن عيوب خاطب تقدم لفتاة؟ دار الإفتاء تجيب

بالصور

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

مشيرة إسماعيل راقصة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرار مشوارها الفني وترد على حقيقة كونها راقصة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهم بـ سحل زوجة شقيقه على السلالم في الشرقية| فيديو

شهيد الأبوة

شهيد الأبوة.. القصة الكاملة لوفاة تيمور تيمور غرقا أثناء إنقاذ ابنه

