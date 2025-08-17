أستاذ ملكية فكرية: أمريكا تمتلك 80% من المنصات الإلكترونية

قال الدكتور حسام لطفي أستاذ الملكية الفكرية إن الملكية الفكرية لها قانون وجميع التعديات مرصودة في القانون، وما ينقصنا هو التنفيذ، ومع الذكاء الاصطناعي أصبح أي شخص تحويل أي شيء إلى فيديو.

ملايين البشر للمشاهدة

أكد أستاذ الملكية الفكرية خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على أن ذلك فتح المجال أمام ملايين البشر للمشاهدة، مشيرا إلى أن الأمر أصبح في ثلاثي «الدين والجنس والسياسة»، بل تعدى الأمر ذلك من خلال تحريك الشفاه وتنظيم حركة الشفاه مع الحديث الذي قد لا يكون الشخص قاله من الأساس.

المنصات الإلكترونية

ولفت الدكتور حسام لطفي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك 80% من المنصات الإلكترونية في العالم، وهناك العديد من المنصات الإلكترونية تسئ للشخصيات العامة والمشهورة.