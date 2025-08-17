أحمد موسى يكشف مفاجأة حول وفاة يوسف القرضاوي.. وسر استمراره على قوائم الإرهاب

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن جماعة الإخوان هي "الجماعة الإسرائيلية" التي تعمل على تنفيذ مخطط صهيوني بشأن تهجير الفلسطينيين وإسقاط الدولة الفلسطينية.

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إنه صدر قرار اليوم بحق 276 إرهابيا إخوانيا، وهو استمرار وضعهم على قوائم الإرهاب، وأبرزهم «محمود عزت، محمود حسين، محمود الإبياري، مدحت الحداد، همام علي يوسف، علا القرضاوي، جمال حشمت، يوسف القرضاوي.. وغيرهم» وذلك لمدة 5 سنوت مقبلة.

قوائم الإرهاب

وأوضح “موسى”: “يوسف القرضاوي لسه موجود على قوائم الإرهاب رغم أنهم بيقولوا مات من سنتين، وغيره تاني من الإخوان الإرهابيين، واتدفنوا في تركيا ولا أستراليا ولا في أي مصيبة خدتهم، لأن القضاء المصري موصلش ليه ما يثبت رسميًا إنهم ماتوا”.

وشدد أحمد موسى، على أن القضاء لا يوجد أمامه أوراق تثبت وفاة يوسف القرضاوي؛ ما يعني استمراره على قائمة الإخوان الإرهابية.