ترامب: نسعى لتسوية أوضاع الشرق الأوسط لتجنب تدخل الجيش الأمريكي
أحمد موسى: رئيس الوزراء اطمأن على مستوى التعليم بعد زيارته المفاجئة لمدرسة فاطمة الزهراء بالمنوفية
من جذور إلى صخور.. كيف غيّرت غابة "القاهرة" الغلاف الجوي للأرض؟
ضربته بحجر على رأسه.. التفاصيل الكاملة لمقتل مسن على يد بائعة مناديل
نتنياهو المستفيد الأكبر .. أحمد موسى يكشف مفاجآت صادمة عن خطة ترامب لغزة
أحمد موسى: حماس أمام قرار وطني حاسم بشأن خطة ترامب
الحكمة من تحريك الأصبع في التشهد .. تعرف عليها
رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: ورقة ترامب لا يوجد بها أي توجه نحو الدولة الفلسطينية
بعد ظهور حالات HFMD|مدرسة المريوطية: الفيروس ضعيف وسنعوض الطلاب عن فترة الإغلاق
وزير الخارجية الإسرائيلي: أي تعديل على خطة ترامب يعني رفضها
البديل كارثي.. أحمد موسى: على حماس قبول مقترح ترامب
الأرصاد: فصل الخريف موسم الأمطار والسيول في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

كيفية تحديث بيانات بطاقة التموين 2025

بطاقة التموين
بطاقة التموين
محمد غالي

يبحث المواطنون عن كيفية تحديث بطاقة التموين، والتي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية رسميا المرحلة التجريبية لتحديث بطاقات التموين وإضافة المواليد الجدد في محافظة بورسعيد، وذلك اعتبارا من 14 سبتمبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، في خطوة تستهدف ضبط منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين. 

ويجري التحديث عبر بوابة مصر الرقمية، التي توفر استمارات إلكترونية سهلة الاستخدام للمستفيدين.

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

أتاحت الوزارة للمواطنين في بورسعيد ضمن المرحلة الأولى إمكانية إضافة المواليد غير المقيدين، على أن يتم تعميم التجربة لاحقا على باقي المحافظات. 

وتتم خطوات الإضافة كالآتي:
الدخول إلى بوابة مصر الرقمية.
اختيار خدمة التموين ثم الضغط على إضافة الأبناء غير المقيدين.
تسجيل رقم الهاتف والرقم السري.
إدخال الاسم الأول للأم.
اختيار إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين.
تسجيل بيانات المولود رباعيا مع الرقم القومي من شهادة الميلاد.
تحديد صلة القرابة واختيار ضم الأبناء.
الضغط على إضافة لإتمام العملية.

كيفية تحديث بيانات بطاقة التموين 2025

أكدت الوزارة أن تحديث بيانات البطاقات يعد خطوة محورية لضمان استمرارية صرف الدعم التمويني الحالي وفتح المجال أمام إضافة أسر جديدة. وتتمثل أبرز فوائد التحديث في:

إزالة الأخطاء مثل تكرار الأسماء أو وجود أفراد متوفين.
حذف الأفراد المقيمين بالخارج لفترات طويلة.
توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا.
تقليل فرص استغلال المنظومة بطرق غير مشروعة.

 

 

بطاقة التموين 2025

وشددت وزارة التموين على أن المنصة تتيح تقديم طلب إضافة مولود واحد فقط، وفي حال إرسال أكثر من طلب يتم حذف جميع الطلبات المقدمة، لضمان دقة البيانات ومنع التلاعب.

خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين عبر بوابة مصر الرقمية

الدخول إلى المنصة الرسمية (https://digital.gov.eg/).
اختيار  تصفح الخدمات.
الانتقال إلى قطاع  التموين.
الضغط على خدمة  استمارة تحديث بيانات المواطن.
قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.
بدء الخدمة واستكمال البيانات المطلوبة بدقة.

تحديث بطاقة التموين

ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير خدمات التموين، حيث يتيح التحديث والإضافة عبر الإنترنت تخفيف العبء عن المواطنين وتقديم خدمات أسرع وأكثر شفافية، تمهيدا لتعميم المنظومة على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين إضافة المواليد الجدد إضافة المواليد بوابة مصر الرقمية

