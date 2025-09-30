محافظة الجيزة: ضبط 3 طن دقيق بلدي مدعم و107 بطاقة تموينية و2 ماكينة صرف بالصف

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود مباحث التموين في ضبط أحد المخازن بقرية كفر طرخان بدائرة مركز شرطة الصف وذلك لقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم من قبل الدولة استخراج 87.5 % والمخصص للمخابز البلدية والذي يتم صرفه بنظام الحصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم بقصد الاتجار بها وبيعها في السوق السوداء.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط 3 طن و150 كجم من الدقيق البلدي المدعم إلى جانب ضبط 107 بطاقة تموينية مخصصة لصرف السلع والخبز للمواطنين بالإضافة إلى ضبط ٢ ماكينة لصرف الخبز البلدي المدعم.

وأكد محافظ الجيزة أن الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع مباحث التموين مستمرة في تكثيف الرقابة على الأسواق للتصدي لمثل هذه الممارسات التي تهدر الدعم المقدم من الدولة للمواطنين مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي محاولة للتلاعب في السلع التموينية أو الاتجار بها على غير الغرض المخصص لها حفاظًا على حقوق المواطنين.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجارٍ عرضها على النيابة المختصة لاستكمال شؤونها القانونية.

جاءت الحملات بمتابعة من العميد عدلى الجمال مدير مباحث تموين الجيزة والعقيد أحمد نصر وكيل الادارة ومدينة الصف والأجهزة المعنية.