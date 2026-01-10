إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه بمدينة بنها.. صور

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع كسر مفاجئ في خط مياه قطره 10 بوصة بشارع الخدمة الاجتماعية بمدينة بنها، وذلك في إطار الحرص على سرعة احتواء الموقف وتقليل أي تأثيرات سلبية على المواطنين وحركة المرور.

وكلف المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بالدفع على الفور بعدد من سيارات الكسح والشفاطات، وتنفيذ عملية شفط واسعة للمياه التي غمرت شارع الخدمة الاجتماعية بمدينة بنها، لتسهيل الوصول إلى موقع الكسر والعمل على إصلاحه في أسرع وقت ممكن، مع التأكيد على إعادة الأوضاع إلى طبيعتها فور الانتهاء من الأعمال الفنية المطلوبة.



وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية استمرار جاهزية فرق الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع أي أعطال

من ناحية أخرى، أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية انطلاق الحملة القومية الاستثنائية للتحصين بلقاح الحمى القلاعية المدمج ولقاح السات وان، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 11 يناير 2026، بجميع قرى ومراكز المحافظة.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.



تحصين الماشية

وتُنفذ الحملة تحت رئاسة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، حيث تستهدف تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، حفاظًا على الثروة الحيوانية ومنع انتشار الأمراض الوبائية.

وناشدت مديرية الطب البيطري جميع مربي الماشية وأصحاب المزارع بسرعة الاستجابة للجان التحصين وعدم الامتناع، مؤكدة أن التحصينات متوفرة بجميع الوحدات البيطرية على مستوى المحافظة.

وفي حال وجود أي شكاوى أو استفسارات، يرجى التواصل فورًا مع مديرية الطب البيطري بالقليوبية.