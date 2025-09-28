أسهل طريقة لـ تحديث بطاقة التموين 2025 .. رابط مباشر

يبحث الكثير عن طريقة تحديث بطاقة التموين ، وذلك بعد فتح إضافة المواليد الجدد على التموين في بورسعيد بشكل تجريبي لمدة ثلاثة أشهر، لكن الأمر يتطلب تحديث بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية.

وتحديث بطاقة التموين خطوة أساسية لـ استمرار صرف الدعم التمويني للمستفيدين الحاليين، إلى جانب أهميته في فتح المجال أمام دخول مستحقين جدد ضمن منظومة الدعم، إذ يمكن لجميع أرباب الأسر استيفاء الاستمارة، وليس فقط المستفيدين الحاليين من الدعم التمويني، بما يسمح بإضافة أسر جديدة إلى المنظومة.

بطاقة صرف الدعم النقدي

فائدة حديث بيانات بطاقة التموين 2025

تُعتبر عملية تحديث البيانات من الخطوات الأساسية لتحسين فعالية نظام الدعم التمويني، حيث أعلنت عنها الحكومة للأسباب التالية:

إزالة الأخطاء مثل تكرار الأسماء أو وجود أفراد متوفين.

حذف الأفراد المسافرين إلى خارج البلاد لفترات طويلة.

ضمان وصول الدعم المالي إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

تقليل احتمالات سوء استغلال النظام، حيث يتم التأكد من أن البيانات المسجلة حقيقية ومحدثة.

طريقة تحديث بطاقة التموين أونلاين

الدخول إلى المنصة عبر الرابط: هنا

اختيار "تصفح الخدمات".

من القائمة يتم اختيار قطاع "التموين".

تحديد خدمة "استمارة تحديث بيانات المواطن".

قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

الضغط على "بدء الخدمة" واستكمال إدخال البيانات المطلوبة.

تحديث بطاقة التموين2025

موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

وقد أعلنت وزارة التموين بدء إتاحة الاستمارات الخاصة بتحديث البيانات للمواطنين الكترونياً من يوم الأحد 14 سبتمبر ويستمر لمدة 3 أشهر في بورسعيد كمرحلة أولى .

والاستمارة الجديدة تتيح للمستفيدين العديد من المزايا، أبرزها إمكانية إضافة المواليد على بطاقة التموين للأسر المستحقة.

أما بالنسبة لـ إضافة المواليد على التموين ، والذي بدأ أولاً بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد، فنستعرض لكم الخطوات بالتفصيل عبر بوابة مصر الرقمية ..

طريقة إضافة المواليد على التموين عبر بوابة مصر الرقمية

1-الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط الرسمي من هنا https://digital.gov.eg/.

2-اختيار خدمة التموين، ثم الضغط على خيار «إضافة الأبناء غير المقيدين».

3-تسجيل رقم الهاتف والرقم السري الخاص بالمستخدم.

4-إدخال الاسم الأول للأم (الوالدة).

5-اختيار «إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين».

6-تسجيل اسم المولود رباعيًا، بالإضافة إلى الرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد.

7-تحديد صلة القرابة، مع اختيار «ضم الأبناء».

8-الضغط على زر «إضافة» لإتمام الطلب.

9-تُتيح المنصة للمواطن تقديم طلب إضافة مولود واحد فقط، وفي حال تقديم أكثر من طلب سيتم حذف جميع الطلبات المقدمة.