تنبيه عاجل من شركة غاز مصر لأهالي مدينتي قويسنا وتلا.. اعرف السبب

أعلنت شركة غاز مصر أنها ستقوم بعمل ملئ وتدفيع مادة الرائحة الخاصة بمحطة تخفيض الضغط بمدينتي قويسنا وتلا في محافظة المنوفية علي مدار يومي الاربعاء في مدينة قويسنا والخميس في مدينة تلا.

وتبدأ أعمال شركة الغاز من الساعة ٩ صباحا لحين الإنتهاء من الأعمال بالمحطة..

وناشدت الشركة عملائها الكرام بعدم الإنزعاج في حالة إنتشار الرائحة وتؤكد الشركة الإلتزام بأعلى معايير الجودة والسلامه وبناء عليه فقد لزم التنويه لطمأنة السادة العملاء.

وأكدت الشركة أنه فى حالة وجود أي إستفسار يرجى الإتصال بطوارىء الغاز على الأرقام الآتية .الخط الساخن ( ۱۲۹ ) او الاتصال بالطوارئ مدينة شبين الكوم .