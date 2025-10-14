قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: انتظام الدراسة بالمدارس يعكس الجهد المبذول ويؤكد متابعة الأهالي لأبناءهم
الصليب الأحمر يتوجه إلى منطقة كيسوفيم لتسلم جثامين لشهداء فلسطينيين
بوصلة للسلام وإنهاء الحرب.. ماذا قال القادة المشاركون في قمة شرم الشيخ للسلام عن مصر
وزير التعليم يقوم بزيارة مفاجئة لـ6 مدارس بالفيوم لمتابعة انتظام الدراسة
ترامب يزور ماليزيا لحضور توقيع اتفاق سلام تاريخي بين تايلاند وكمبوديا
لطيفة: شكرا للرئيس السيسي على إصراره وحكمته في انجاز اتفاق غزة التاريخي
6 شهور و300 مليار جنيه لتنفيذ خطة إعمار غزة العاجلة.. القصة كاملة
المؤتمر: الرئيس السيسي وضع خريطة طريق لشرق أوسط بلا حروب في قمة شرم الشيخ
جوتيريش يٌشيد بالجهود المصرية للتوصل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة
رئيس مدغشقر يغادر البلاد بعد احتجاجات جيل زد
أيرلندا تتعهد بملايين الدولارات لجهود إعادة إعمار غزة
حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تنبيه عاجل من شركة غاز مصر لأهالي مدينتي قويسنا وتلا.. اعرف السبب

بيان شركة غاز مصر
بيان شركة غاز مصر
مروة فاضل

أعلنت شركة غاز مصر أنها ستقوم بعمل ملئ وتدفيع مادة الرائحة الخاصة بمحطة تخفيض الضغط بمدينتي قويسنا وتلا في محافظة المنوفية علي مدار يومي الاربعاء في مدينة قويسنا والخميس في مدينة تلا.

وتبدأ أعمال شركة الغاز من الساعة  ٩ صباحا لحين الإنتهاء من الأعمال بالمحطة..

وناشدت الشركة عملائها الكرام بعدم الإنزعاج في حالة إنتشار الرائحة وتؤكد الشركة الإلتزام بأعلى معايير الجودة والسلامه وبناء عليه فقد لزم التنويه لطمأنة السادة العملاء.

وأكدت الشركة أنه فى حالة وجود أي إستفسار يرجى الإتصال بطوارىء الغاز على الأرقام الآتية .الخط الساخن ( ۱۲۹ ) او الاتصال بالطوارئ مدينة شبين الكوم .

محافظة المنوفية المنوفية غاز مصر اخبار محافظة المنوفية طوارئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

قمة شرم الشيخ للسلام

دبلوماسيون: مصر تصنع السلام في الشرق الأوسط من شرم الشيخ وسط حضور قادة العالم

قمة شرم الشيخ

"قمة شرم الشيخ للسلام" تتصدر اهتمامات الصحف الكويتية

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

استعدادا لافتتاحه.. أمين الأعلى للآثار يتفقد المتحف الآتوني بالمنيا

بالصور

فولفو تودع أشهر سياراتها فجأة.. ما السبب؟

فولفو
فولفو
فولفو

الأكاديمية العسكرية تختتم الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومي للياقة البدنية

ختام الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومى للياقة البدنية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
ختام الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومى للياقة البدنية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
ختام الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومى للياقة البدنية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

شاهد| أول توكتوك كهربائي ياباني من ودايهاتسو.. سعر ومواصفات

توكتوك دايهاتسو
توكتوك دايهاتسو
توكتوك دايهاتسو

متى تتحول الحموضة إلى خطر حقيقي؟ 8 علامات لا يجب تجاهلها

علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته
علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته
علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته

فيديو

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد