صحيفة يونانية: أثينا تتابع عن كثب تطورات الهدنة في غزة

تتابع اليونان عن كثب تطورات الهدنة في غزة، وتسعى للتكهن بتداعياتها على دورها ومصالحها، فضلا عن علاقاتها مع جيرانها، ومنطقة شرق المتوسط ​​الأوسع نطاقا.

وذكر تقرير لصحيفة (كاثميريني) اليونانية أن اليونان - المعروفة بعلاقاتها الوثيقة مع العالم العربي، فضلا عن كونها حليفا استراتيجيا لإسرائيل - تتطلع إلى تحسين العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، وتدعمه علنا.



وأشار التقرير إلى أن اليونان - التي شاركت، إلى جانب قبرص في المؤتمر الدولي حول غزة الذي عقد أمس الأول /الاثنين/ في شرم الشيخ - مستعدة للاضطلاع بدور يسهم في الاستقرار، كونها عضوا في حلف شمال الأطلنطي (الناتو) وإلى جانب قبرص، إحدى الدولتين العضوتين في الاتحاد الأوروبي الأقرب جغرافيا إلى الشرق الأوسط، كما أن اليونان على دراية بالمنطقة، ويمكنها المساهمة في تطويرها.



وعلى صعيد أخر، لفت التقرير إلى أنه إذا عادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى دعم الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، فإن أثينا ونيقوسيا في وضع جيد كمركزين رئيسيين للعب دور حاسم في هذا المشروع.. مؤكدا أن أثينا تتمتع بحضور إقليمي مهم وتعاون وثيق مع مصر وإسرائيل والسعودية.

