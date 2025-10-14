أحمد نبيل كوكا يطلب أكثر من 30 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور أن أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بالأهلي طلب الحصول على أكثر من 30 مليون جنيه في الموسم الواحد من أجل تجديد عقده مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن إدارة الأهلي فتحت ملف تجديد عقد اللاعب مؤخرًا، في ظل اقتراب عقده الحالي من نهايته.

وأشار الغندور إلى أن لجنة التخطيط في الأهلي تدرس الطلبات المالية التي قدمها اللاعب، مع مراعاة سياسة النادي الخاصة بسقف الرواتب المعمول به داخل الفريق، قبل حسم القرار النهائي بشأن تجديد عقده.

واختتم الغندور :"ويعد كوكا من العناصر التي يراها لجنة التخطيط مفيدة في المرحلة المقبلة".