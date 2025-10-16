شائعات عن مكافآت اللاعبين.. اتهام عبد الواحد السيد لإداري بالزمالك بالتشهير به

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهود البحث لكشف ملابسات اتهام عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك السابق، إداري بنادي الزمالك، بالإساءة لسمعته والتشهير به.

وورد بلاغ لقسم شرطة العجوزة، يفيد تضرر عبد الواحد السيد، حارس مرمى الزمالك والمدير الإداري السابق للنادي، من أحد الإداريين بنادي الزمالك للتشهير به، وذكر أن المتهم ردد شائعات من شأنها الإساءة له.

واتهم عبد الواحد في بلاغه الإداري بأنه روّج شائعات كاذبة تتضمن ادعاءات بأنه كان يستولي على مكافآت اللاعبين المالية خلال فترة توليه المنصب بالنادي، مؤكدًا أن ما تم تداوله عارٍ تمامًا من الصحة ويهدف إلى النيل من سمعته وتشويه تاريخه الرياضي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.