طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته
استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية
واشنطن: حماس تلتزم بإعادة جثامين الرهائن وبرنامج مكافآت قيد الإعداد
سبعة منتخبات عربية في مونديال 2026… وفرصة لثامن تاريخي
حقيقة العرض الخرافي.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع حسام عبد المجيد
ميسرة بكور: أوروبا تسعى لاستقلال أمني عن واشنطن
دعاء الرزق في جوف الليل.. لا تفوت وقت الإجابة من الثلث الأخير
المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة
قلق دولي.. الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مدغشقر بعد انقلاب عسكري
الشكوى جاهزة.. اتحاد طنجة يمنح الزمالك مهلة أخيرة قبل اللجوء إلى فيفا
القضاء الإسرائيلي يمهل نتنياهو شهرا لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
إسرائيل تقلص مساعدات غزة رغم الهدنة.. الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية وشيكة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

شائعات عن مكافآت اللاعبين.. اتهام عبد الواحد السيد لإداري بالزمالك بالتشهير به

عبد الواحد السيد
عبد الواحد السيد
ندى سويفى

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهود البحث لكشف ملابسات اتهام عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك السابق، إداري بنادي الزمالك، بالإساءة لسمعته والتشهير به.

وورد بلاغ لقسم شرطة العجوزة، يفيد تضرر عبد الواحد السيد، حارس مرمى الزمالك والمدير الإداري السابق للنادي، من أحد الإداريين بنادي الزمالك للتشهير به، وذكر أن المتهم ردد شائعات من شأنها الإساءة له.

واتهم عبد الواحد في بلاغه الإداري بأنه روّج شائعات كاذبة تتضمن ادعاءات بأنه كان يستولي على مكافآت اللاعبين المالية خلال فترة توليه المنصب بالنادي، مؤكدًا أن ما تم تداوله عارٍ تمامًا من الصحة ويهدف إلى النيل من سمعته وتشويه تاريخه الرياضي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

حارس مرمى الزمالك عبد الواحد السيد الزمالك الجيزة

