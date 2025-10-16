قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

بسبب كوب شاي.. سقوط سيارة ربع نقل بترعة العدر بأسيوط

إيهاب عمر

سقطت سيارة ربع نقل، اليوم الخميس، بترعة في قرية العدر بمحافظة أسيوط دون وقوع خسائر بشرية. 

سقوط سيارة ربع نقل بترعة 


تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغا من الأهالي بقرية العدر، بسقوط سيارة ربع نقل بترعة العدر بعد نزل قائدها منها على جانب الطريق دون وقوع خسائر بشرية. 

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص سقوط سيارة ربع نقل بترعة العدر.

وأشارت التحريات الأولية قيام قائد السيارة بالنزل منها لتناول كوب شاي ونزلقت السيارة داخل الترعة.


تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

