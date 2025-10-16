وزير الخارجية: الاستثمارات الهندية في مصر تقدر بنحو 4 مليار دولار

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا
مخدرات بـ 72 مليون جنيه..مقتل عنصرين إجراميين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج
رئيس الوزراء الفلسطيني: برنامج التعافي في غزة بتكلفة 30 مليار دولار يبدأ فور وقف إطلاق النار
صفارات الإنذار تدوي في إيلات خشية تسلل مسيرة
فريق طبي بأسيوط ينجح في استخدام مضخة الباكلوفين لعلاج التيبس الحاد بالأطراف
الأرصاد تحذر.. ماذا يحدث في طقس الساعات المقبلة؟
ضبط سائق وتباع الأتوبيس صاحب واقعة سقوط مسن أرضا بالدقهلية
رئيس جامعة أسيوط لـ اتحاد الطلاب: ساهمتم في تعزيز روح القيادة والمسؤولية لدى زملائكم
المؤبد لفران وصاحب مغسلة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
لمناقشة إدراج اللعبة ضمن دورة الألعاب الأفريقية 2027.. وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد القوة
يرتديان ملابس نسائية.. القبض على شابين يُمارسان أعمال الفجور بأكتوبر |تفاصيل
شيخ الأزهر يستقبل السَّفير الإماراتي الجديد لدى القاهرة ويبحثان تعزيز التعاون
أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي رئيس اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الهندية
وزير الخارجية يلتقي رئيس اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الهندية
علي صالح

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، هارش أرجوال رئيس اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الهندية، اليوم الخميس في نيودلهي بمقر الاتحاد.


وأعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره لاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، مشيرا الى ان الاستثمارات الهندية في مصر تقدر بنحو ٤ مليار دولار ويعمل فى مصر قرابة ٥٥ شركة هندية، مؤكدا الحرص على تعزيز أطر التعاون بين البلدين خاصة في مجالات الأمن الغذائي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والأدوية وتحلية المياه والطاقة الجديدة والمتجددة والمنسوجات، صناعة السيارات ومكوناتها، الصناعات الكيميائية.



وأكد د. عبد العاطي الحرص على تحقيق التكامل الصناعى مع الشركات الهندية من خلال تأسيس شراكات ناجحة وجعل مصر قاعدة انطلاق للأسواق الأجنبية لما تتمتع به مصر من مميزات تمكنها من الدخول لأسواق الدول العربية والأفريقية والأوروبية وكذلك أسواق دول أمريكا اللاتينية أعضاء الميركسور وتركيا نظرا لاتفاقات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.

كما أشار الوزير عبد العاطي إلى عمل الحكومة المصرية على توفير مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

كما تطرق الوزير الى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والهند، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، بما يمنح الشركات الهندية ميزة نسبية من الاستثمار في مصر، مشيرا الى الاستعداد لعقد اجتماع مع رؤساء الشركات الهندية العاملة في مصر في أقرب وقتٍ مُمكن، وذلك بمُشاركة مُمثلين عن الوزارات الفنية المعنية.

كما تناول وزير الخارجية مُخرجات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند متناولا التعاون في تجارة السلع الاستراتيجية المطلوبة لتحقيق الأمن الغذائي بهدف احتواء تداعيات أزمة الغذاء العالمية، مشيراً الى أهمية تعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات في هذا المجال على النحو الذي يخدم البلدين.

في الختام، اتفق وزير الخارجية ورئيس اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الهندية على العمل تجاه انشاء غرفة تجارة مشتركة بين مصر والهند، بما يعزز التعاون التجاري والصناعي الثنائي.

وزير الخارجية الهند اتحاد الغرف التجارية مصر والهند اتفاقية الشراكة الاستراتيجية رؤساء الشركات الهندية توفير مناخ استثماري

