ارتفاع غير مسبوق .. أسعار الذهب اليوم الخميس

ارتفاع أسعار الذهب .. يهتم المواطنون بـ أسعار الذهب اليوم في مصر وسط الصعود الجنوني الذي يشهده المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية .

ويستعرض صدى البلد في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الخميس ١٦ اكتوبر ..

سعر الذهب اليوم عيار 24

استقر سعر الذهب اليوم الخميس ١٦ أكتوبر 2025 بحلول بداية التعاملات في الصاغة، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6451 جنيهًا، دون مصنعية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس الآن للبيع



استقر سعر جرام الذهب عيار ٢١ اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، ليسجل سعر عيار ٢١ نحو 5645 جنيهًا، دون مصنعية.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس الآن للبيع



استقر سعر جرام الذهب عيار ١٨ اليوم الخميس ١٦ أكتوبر 2025، ليسجل سعر الجرام نحو 4838 جنيهًا، دون مصنعية.



سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس الآن للبيع



كما وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس ١٦ اكتوبر ، ليسجل نحو45160 جنيها.

سعر سبيكة الذهب

-سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 64340 جنيهًا.

-سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 200097 جنيهًا.

-سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 321700 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب اليوم

سعر أوقية الذهب

وبلغت أسعار الذهب في مصر لـ الأوقية الواحدة اليوم الخميس 16-10-2025:

سعر البيع:200840 جنيهًا

سعر الشراء نحو 200129 جنيهًا

أوقية الذهب



أسعار الذهب في البورصة العالمية

سجلت سعر الأوقية 4211 دولارا وفقا لسعر البورصة العالمية.