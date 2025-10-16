سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية اليوم الخميس 16 اكتوبر 2025 اتجاهها الصعودي، مدفوعة بتقلبات المعدن الأصفر عالميًا وتغيرات في حركة العملات الأجنبية بالسوق المحلية.

سعر الذهب عيار 24

6446

سعر الذهب عيار 21

5640

سعر الذهب عيار 18

4835

سعر الذهب عيار 14

3760

سعر الذهب عيار 10 2686

سعر وقية الذهب

200485

سعر الجنيه الذهب

45120



ويرى خبراء أن المعدن النفيس لا يزال يمثل الملاذ الآمن للمستثمرين والأفراد، خاصة في ظل التوترات الاقتصادية العالمية، مؤكدين أن الإقبال على الذهب مستمر سواء بغرض الاستثمار أو الادخار.

كما أشار محللون إلى أن السوق المصرية تتأثر بشكل مباشر بحركة البورصات العالمية، إضافة إلى تغيرات سعر صرف الدولار، وهو ما ينعكس بوضوح على الأسعار اليومية للذهب محليًا.

وفي ظل هذه المستجدات، نصح خبراء الاقتصاد المتعاملين بمتابعة الأسعار بشكل لحظي قبل الإقدام على قرارات البيع أو الشراء، لاسيما أن السوق يشهد تذبذبًا قد يفتح المجال لموجات ارتفاع جديدة خلال الفترة المقبلة.