أخبار التكنولوجيا|تريند الرجل المشرد خدعة خطيرة تجتاح السوشيال ميديا.. iPhone 17 Pro Max يباع بضعف سعره ويحقق مبيعات قياسية

مصر: معبر رفح جاهز من جانبنا لكن إسرائيل تعطل إعادة تشغيله
حماس : باب العفو العام مفتوح أمام العصابات حتى مساء الأحد المقبل
الاحتلال يعلن التعرف على جثتي عنبار هايمان ومحمد الأطرش بعد استعادتهما
إعلان أسماء المرشحين بالفردي والقائمة ورموزهم بانتخابات النواب.. اليوم
إيلون ماسك يلامس نصف تريليون دولار| هكذا وصل إلى ثروة تاريخية أعادت رسم خريطة الثراء العالمي
ارتفاع عالمي ومحلي.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس
بدء دخول المساعدات الإغاثية لقطاع غزة من مصر
روسيا .. تدمير 51 مسيرة أوكرانية خلال الليل
الاحتلال: لن نبدأ المرحلة الثانية من اتفاق غزة دون استعادة جثث المختطفين
شبورة وأمطار ورياح على هذه المناطق.. اعرف تفاصيل طقس الخميس
رغم اتفاق وقف إطلاق النار .. الاحتلال يقصف شرق غزة وخانيونس
قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول
نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

إيلون ماسك يفاجئ العالم.. لعبة فيديو جديدة بتقنيات ذكاء اصطناعي ثورية


كشف إيلون ماسك مؤخرا عن خططه لبناء منصة موسوعية خاصة به تسمى Grokipedia، وهو مشروع جديد يتحدى هيمنة ويكيبيديا. 


انتبهوا.. تريند الرجل المشرد خدعة خطيرة تجتاح السوشيال ميديا


انتشر مؤخرا تريند جديد يطلق عليه اسم "خدعة الرجل المشرد" على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك و سناب شات، حيث بدأ المستخدمون في ابتكار وتداول صور مزيفة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تظهر شخصا يبدو مشردا يدخل منزل شخص آخر. 


جنون الآيفون في الإمارات.. iPhone 17 Pro Max يباع بضعف سعره ويحقق مبيعات قياسية
 

بدأت سلسلة iPhone 17 رسميا في البيع في الإمارات العربية المتحدة اعتبارا من 19 سبتمبر، حيث يمكن للعملاء شراء أحدث هواتف آبل من أي متجر معتمد أو موزع معتمد.


سامسونج تدهش مستخدمي أندرويد بميزة سرية لـ واتساب.. كيف تستخدمها؟
 

أعلنت شركة سامسونج، عن ميزة جديدة خلال مؤتمرها السنوي Samsung Unpacked الذي أقيم في شهر يوليو الماضي، حيث أعلنت أن ميزة الترجمة المباشرة Live Translate ستتوفر في تطبيقات الطرف الثالث، بما في ذلك واتساب.


جوجل تحدث ثورة في جدولة الاجتماعات باستخدام Gemini
 

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق ميزة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية جدولة الاجتماعات لمستخدمي جيميل الذين يستخدمون تقويم جوجل. 


موزيلا تقدم محرك البحث الذكي "Perplexity" لمستخدمي فايرفوكس
 

أعلنت شركة موزيلا، عن إضافة محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي Perplexity إلى متصفح فايرفوكس، مما يتيح للمستخدمين اختيار استخدام الذكاء الاصطناعي للبحث عن المعلومات على الإنترنت. 


فيسبوك يعيد إدراج قوائم الوظائف في الولايات المتحدة
 

بعد ثلاث سنوات من إزالة ميزة قوائم الوظائف، أعلنت فيسبوك عن إعادتها للمستخدمين في الولايات المتحدة، مع التركيز على مساعدة الأشخاص في العثور على وظائف محلية في مجالات العمل المبدئية، والحرفية، والخدمية.


سامسونج توقف تحديث One UI 8 لهذه الهواتف بسبب مشاكل في الاستقرار
 

كانت سامسونج قد بدأت في طرح تحديث One UI 8 لهواتف Galaxy S22 وS22+ وS22 Ultra، والذي يعتمد على نظام أندرويد 16.

