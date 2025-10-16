أخبار التكنولوجيا|تريند الرجل المشرد خدعة خطيرة تجتاح السوشيال ميديا.. iPhone 17 Pro Max يباع بضعف سعره ويحقق مبيعات قياسية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



إيلون ماسك يفاجئ العالم.. لعبة فيديو جديدة بتقنيات ذكاء اصطناعي ثورية



كشف إيلون ماسك مؤخرا عن خططه لبناء منصة موسوعية خاصة به تسمى Grokipedia، وهو مشروع جديد يتحدى هيمنة ويكيبيديا.



انتبهوا.. تريند الرجل المشرد خدعة خطيرة تجتاح السوشيال ميديا



انتشر مؤخرا تريند جديد يطلق عليه اسم "خدعة الرجل المشرد" على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك و سناب شات، حيث بدأ المستخدمون في ابتكار وتداول صور مزيفة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تظهر شخصا يبدو مشردا يدخل منزل شخص آخر.

بدأت سلسلة iPhone 17 رسميا في البيع في الإمارات العربية المتحدة اعتبارا من 19 سبتمبر، حيث يمكن للعملاء شراء أحدث هواتف آبل من أي متجر معتمد أو موزع معتمد.



سامسونج تدهش مستخدمي أندرويد بميزة سرية لـ واتساب.. كيف تستخدمها؟



أعلنت شركة سامسونج، عن ميزة جديدة خلال مؤتمرها السنوي Samsung Unpacked الذي أقيم في شهر يوليو الماضي، حيث أعلنت أن ميزة الترجمة المباشرة Live Translate ستتوفر في تطبيقات الطرف الثالث، بما في ذلك واتساب.

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق ميزة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية جدولة الاجتماعات لمستخدمي جيميل الذين يستخدمون تقويم جوجل.

أعلنت شركة موزيلا، عن إضافة محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي Perplexity إلى متصفح فايرفوكس، مما يتيح للمستخدمين اختيار استخدام الذكاء الاصطناعي للبحث عن المعلومات على الإنترنت.

بعد ثلاث سنوات من إزالة ميزة قوائم الوظائف، أعلنت فيسبوك عن إعادتها للمستخدمين في الولايات المتحدة، مع التركيز على مساعدة الأشخاص في العثور على وظائف محلية في مجالات العمل المبدئية، والحرفية، والخدمية.

كانت سامسونج قد بدأت في طرح تحديث One UI 8 لهواتف Galaxy S22 وS22+ وS22 Ultra، والذي يعتمد على نظام أندرويد 16.